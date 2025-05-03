Екссекретар Польської делегації в парламенті НАТО Пьотр Кульпа розповів 24 Каналу, що Дональд Трамп у такий спосіб намагається врятувати своє президенство через те, що його позиції значно послабилися. Також як зазначив міністр фінансів США Скотт Бессент, після підписання угоди про корисні копалини американський бізнес і капітал стануть частиною "шляху України" й економіки до процвітання. Це має показати Москві, що у Києва та Вашингтона "немає розбіжностей".

Важливо Україна та США підписали угоду про корисні копалини: усе, що відомо про документ



Новий союз США в Європі

Кульпа наголосив, що президент США сьогодні зрозумів, що Росія не є суверенною країною, залежить від Пекіну і без нього не можна вирішити жодної проблеми. Проте для того, щоб розв'язувати проблеми з Китаєм, Трампу не потрібний Кремль.

Президент США здійснив стратегічний розворот. Попри все це велика перемога України та президента Зеленського, який продемонстрував свою позицію та вписав Київ одним з ключових союзників Вашингтону в Європі,

– підкреслив він.

Це, на думку екссекретаря Польської делегації в парламенті НАТО, означає зміну підходу Сполучених Штатів до Європи. Через послаблення США виникає нова форма їхньої присутності в Європі – союз з країнами, чиє існування залежить від підтримки Вашингтона, – такими як Україна та Польща.

Це великий плюс для Києва та Варшави, тому що створюватиме неймовірний потенціал для їх розвитку,

– наголосив Пьотр Кульпа.

Водночас Трампу важко довіряти, тому що він швидко змінює свою думку. Однак ці його дії буде важко скасувати, тому що це позначення нової зони союзу, який є важливіший за попередній.

Трамп за останні три місяці, на його думку, скасував стару зону союзів та прийшов до того, що сьогодні вже не вірять в те, що американці прийдуть рятувати союзників в Європі, якщо Росія нападе. Таку гарантію можуть отримати тільки ті країни, які матимуть новий союз зі США.

Також для України це можливість спокійно дивитися на час як на чинник цієї війни та домагатися повноцінної перемоги з поверненням територій у кордонах 1991 року,

– пояснив він.

Водночас існує ризик, що на основі цієї угоди, якщо державність України буде слабою, її залежність від США буде поглиблюватися. Однак ці ризики, за його словами, ще далеко попереду, а зараз це великий поштовх до перемоги.

Також можуть посилитися санкції проти ворогів України, які наживаються на війні.

Кульпа впевнений, що прийде день, коли все зло, що Трамп вчинив проти України, обернеться проти нього. Йому доведеться прийти до України та просити про дружбу. І тоді Київ має поставити доволі високий бар'єр. Те, що зараз відбувається, це початок його побудови.

До слова, політолог Володимир Фесенко зауважив, що підписання угоди про корисні копалини відкриває для України більше можливостей та нейтралізує ризики й загрози.

Політолог додав, що Трамп хотів показати це як перемогу до 100 днів президентства, тому США так поспішали, щоб підписати угоду.