Экс-секретарь Польской делегации в парламенте НАТО Петр Кульпа рассказал 24 Каналу, что Дональд Трамп таким образом пытается спасти свое президентство из-за того, что его позиции значительно ослабли. Также как отметил министр финансов США Скотт Бессент, после подписания соглашения о полезных ископаемых американский бизнес и капитал станут частью "пути Украины" и экономики к процветанию. Это должно показать Москве, что у Киева и Вашингтона "нет разногласий".

Важно Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых: все, что известно о документе



Новый союз США в Европе

Кульпа отметил, что президент США сегодня понял, что Россия не является суверенной страной, зависит от Пекина и без него нельзя решить ни одной проблемы. Однако для того, чтобы решать проблемы с Китаем, Трампу не нужен Кремль.

Президент США совершил стратегический разворот. Несмотря на все это большая победа Украины и президента Зеленского, который продемонстрировал свою позицию и вписал Киев одним из ключевых союзников Вашингтона в Европе,

– подчеркнул он.

Это, по мнению экс-секретаря Польской делегации в парламенте НАТО, означает изменение подхода Соединенных Штатов к Европе. Из-за ослабления США возникает новая форма их присутствия в Европе – союз со странами, чье существование зависит от поддержки Вашингтона, – такими как Украина и Польша.

Это большой плюс для Киева и Варшавы, потому что будет создавать невероятный потенциал для их развития,

– подчеркнул Петр Кульпа.

В то же время Трампу трудно доверять, потому что он быстро меняет свое мнение. Однако эти его действия будет трудно отменить, потому что это обозначение новой зоны союза, который важнее предыдущего.

Трамп за последние три месяца, по его мнению, отменил старую зону союзов и пришел к тому, что сегодня уже не верят в то, что американцы придут спасать союзников в Европе, если Россия нападет. Такую гарантию могут получить только те страны, которые будут иметь новый союз с США.

Также для Украины это возможность спокойно смотреть на время как на фактор этой войны и добиваться полноценной победы с возвращением территорий в границах 1991 года,

– пояснил он.

В то же время существует риск, что на основе этого соглашения, если государственность Украины будет слабой, ее зависимость от США будет углубляться. Однако эти риски, по его словам, еще далеко впереди, а сейчас это большой толчок к победе.

Также могут усилиться санкции против врагов Украины, которые наживаются на войне.

Кульпа уверен, что придет день, когда все зло, что Трамп совершил против Украины, обернется против него. Ему придется прийти в Украину и просить о дружбе. И тогда Киев должен поставить довольно высокий барьер. То, что сейчас происходит, это начало его построения.

К слову, политолог Владимир Фесенко заметил, что подписание соглашения о полезных ископаемых открывает для Украины больше возможностей и нейтрализует риски и угрозы.

Политолог добавил, что Трамп хотел показать это как победу до 100 дней президентства, поэтому США так спешили, чтобы подписать соглашение.