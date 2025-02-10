Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью Сергея Наева "Украинской правде". К слову, в ГПСУ привели данные о том, как изменилось поведение россиян на границе с Украиной после нового наступления в рамках Курской операции ВСУ.

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Что заявил Наев о выходе на границы и буферной зоне

Журналисты спросили экс-командующего, как в армии относятся к разговорам о мирных переговорах. Они намекнули, что о выходе на границы 1991 года больше не говорят, эти слова остались в 2022 – 2023 годах.

Наев ответил: хотел бы, чтобы Силы обороны имели больше ресурсов и больше возможностей, чтобы освободить оккупированные территории военным путем и победить Россию. Пока же возможности Украины ограничены, потому что государство зависит от поставок из стран-партнеров.

Впрочем, выход на границы 1991 года реален.

Мы можем выполнить задачу не только выхода на границы. Мы можем выполнить задачу по созданию буферной зоны вокруг Украины. Все вопросы заключаются в плоскости ресурсов,

– сказал Наев.

Интересно! Военный не привел детали, где может размещаться эта буферная зона. Вероятно, речь о чем-то большем, чем о Курской операции Вооруженных Сил Украины.

Он дополнил свою мысль, приведя алгоритм действий. Сначала надо определить политическую цель. Далее военные проведут расчеты и подадут их политикам. В этих документах должно быть детализировано, сколько людей и оружия нужно, чтобы выйти на границы 1991 года. Если же эти ресурсы предоставят, то достичь цели вполне реально.

Более того, Сергей Наев уверен, что у Запада есть этот ресурс. Но вопрос в политической воле.

"Что такое экономика России? Она равна экономике Канады. Что такое экономика всего Европейского Союза? Она значительно превосходит экономику России. Поэтому вопрос заключается в плоскости не "могут ли они", а способны ли они принять такое решение", – объяснил он.

В конце бывший командующий акцентировал: руководство Украины тоже подчеркивает это.

