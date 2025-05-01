Таку думку у четвер, 1 травня, висловив міністр фінансів США Скотт Бессент. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його слова в етері Fox Business.

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Україна отримала перевагу

Коментуючи підписання угоди між Україною та США, Скотт Бессент зазначив, що тепер американський бізнес і капітал стануть частиною "шляху України" і економіки до процвітання, і це має продемонструвати Росії, що у Києва та Вашингтона "немає розбіжностей".

Ви знаєте, як президент Трамп сказав в Овальному кабінеті Зеленському: "У вас немає козирів". Ну, знаєте що? Президент Трамп роздав йому роял-флеш,

– заявив американський міністр.

На його думку, таке економічне партнерство допоможе підтримати національну безпеку України, оскільки ідеться не лише про корисні копалини, але й про інфраструктуру та енергетику. Тому, за його словами, обидві сторони "можуть по справжньому виграти" з цього.

"Це потужний сигнал російському керівництву, і це дає президенту Трампу можливість вести переговори з Росією на ще міцнішій основі, ніж та, що була раніше між США та Україною", – резюмував Скотт Бессент, наголосивши на можливостях для американського бізнесу.

Нагадаємо, тепер Україна та США створять інвестиційний фонд із рівним розподілом внесків для розвитку надрового сектору з повним контролем України над ресурсами. Угода передбачає спільне управління, залучення міжнародних інвесторів, та не впливає на вступ України до ЄС