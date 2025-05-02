Варто розуміти, що наразі підписано міжурядову угоду, окрім неї є ще 2 документи. Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, пояснивши, що має бути технічна угода й договір між Фондом та Агенцією з підтримки державно-приватного партнерства.

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Яка користь для України

Саме в технічній угоді опишуть як має працювати Фонд, як розподілятимуть прибуток. Поки сторони підписали лише політичний документ, який має ратифікувати Верховна рада.

Фактично сторони повернулися до того документа, який мали підписати ще 28 лютого у Вашингтоні. Судячи з офіційної інформації, всі говорять про те, що нам вдалося нейтралізувати головні проблемні моменти,

– підкреслив Володимир Фесенко.

Насамперед мовиться про вимоги американців. Наприклад, про визнання боргу перед США. Дональд Трамп називав цифру 350 мільярдів, але вона немає нічого спільного з реальністю. Військова допомога ні в якому разі не є нашим боргом.

Американці отримуватимуть свій прибуток вже з нових постачань. Так, як будь-який інший інвестор. Після війни їхня кількість суттєво зросте. Наприклад, Туреччина вже зараз вибудовує зв'язки, працює у сфері будівництва.

Трамп видає бажане за дійсне. Він хоче показати це як перемогу до 100 днів президентства. Саме тому США так поспішали, щоб підписати угоду,

– додав політолог.

Ба більше, американська сторона хотіла, щоб ми підписали одразу 3 документи, але над двома все ще триває робота. Вони зможуть стати "робочими" лише тоді, коли Верховна рада ратифікує політичний договір. Загалом, ця угода відкриває для України більше можливостей та нейтралізує ризики й загрози.

Якби ми її не підписали, то відносини зі США знову б погіршились. Трамп був би дуже незадоволений, ми б почули критику, можливо, навіть зупинку допомоги. Натомість ми дізналися, що може бути укладений новий контракт на постачання зброї Україні.

Безумовно, все це сигнали Росії. Ба більше, ми покращили відносини зі США, створили для себе сприятливе тло в контексті переговорів. В американців з'явився додатковий мотив не виходити з мирного процесу й тиснути на Путіна,

– розповів Володимир Фесенко.

Угода про копалини мотивуватиме їх активніше працювати, зберігати партнерські відносини з Україною. А далі потрібен час, щоб подивитися як ці домовленості працюватимуть на практиці.

Зауважимо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав основі умови договору. Зокрема в Інвестиційний фонд порівну вкладатимуть Україна та США. Внески можна робити грошима та новою військовою допомогою. Угода не позначається на європейському курсі нашої держави. А США обіцяють залучати інших міжнародних інвесторів, щоб сприяти інвестиціям у розвиток та відновлення України.