Народний депутат Ярослав Железняк розповів, коли Верховна Рада розгляне угоду, передає 24 Канал.

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Коли голосуватимуть за ратифікацію угоди

Ярослав Железняк повідомив, що голосування за ратифікацію Угоди по копалинам між США та Україною планують 8 травня.

Як розповів нардеп, Верховна Рада України отримала на розгляд законопроєкт про ратифікацію Угоди між Україною та США щодо створення Інвестиційного фонду формально о 23:59 1 травня, по факту вже вночі 2 травня.

І в картці законопроєкту, і по всім документам пройшла дата саме 01 травня. Більш того, миттєво документ розписав і апарат Ради і Спікер. І теж першим травням. За хвилину виходить

– зазначив політик.

Железняк пояснив: після надання документів депутатам починається 7-денний строк, який є мінімальним для ознайомлення. Внесення законопроєкту 1 травня дало змогу провести голосування вже 8 травня, не чекаючи 13 – 15 травня, як того очікували раніше.

Зауважимо, віцепрем'єрка Юлія Свириденко стверджує, що Фонд відбудови може запрацювати вже за місяць-півтора після ратифікації.