Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The New York Times. Підписана між США та Україною угода про співпрацю у сфері корисних копалин може мати далекосяжні наслідки – як економічні, так і політичні.

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Трамп тепер зацікавлений у процвітанні України

І хоча документ не передбачає гарантій безпеки, він фактично пов’язує Дональда Трампа з Україною.

Йдеться про договір, підписаний між Україною та США. У документі закладено наміри співпраці у видобутку та розвитку критично важливих мінералів.

Автор NYT звертає увагу на те, що поки лишається не до кінця зрозуміло, як ця угода працюватиме на практиці. Очікувані прибутки можуть з’явитися лише за кілька років, адже реалізація масштабних проектів у добувній галузі потребує часу, інвестицій і політичної стабільності.

Як зазначає видання, угода не передбачає жодних безпекових зобов’язань США перед Україною, однак вона й не створює для Києва боргового тягаря в сотні мільярдів доларів, на якому, за даними журналістів, наполягав Трамп.