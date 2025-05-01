Таку думку 24 Каналу висловив політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький, зазначивши, що угода про корисні копалини зараз є повністю політичною. За його словами, про економічну частину поки не мовиться.

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"Все тому, що тут ніяких цифр ми не бачимо. Ми бачимо наміри. Інвестиційний фонд – це інструмент, це не зобов'язання тої чи іншої сторони", – висловився політичний експерт.

Що означає угода про надра

Андрій Городницький зауважив, якщо Україна не захоче видавати ліцензії на видобування корисних копалин, то кошти від США не надходитимуть. Відповідно, фонд не працюватиме.

Щодо політичних зобов'язань, тут все чітко, адже Дональд Трамп налагоджує зв'язки. Він показує, що США налагоджують з Україною гіпотетичні економічні зв'язки, які можуть принести мільярди доларів,

– пояснив він.

Угода між Україною та США вказує на те, що країни стали партнерами. Раніше в адміністрації Трампа казали, що наша держава начебто лише просить гроші, проте тепер є офіційний договір про співпрацю.

За логікою Трампа, ми тепер не просто просимо, а ведемо спільний бізнес. Для України це корисно, адже держава вже закрила оцей економічний гештальт, яким можна користуватися та апелювати в майбутньому,

– додав політичний експерт.

До слова, після складних перемовин Україна та США уклали угоду про доступ до українських природних ресурсів, що має на меті посилити залученість Вашингтона до мирного процесу. Цей крок, як зазначають у Bloomberg, допоможе Трампу показати зовнішньополітичний успіх на тлі внутрішнього тиску. Хоча документ не містить гарантій безпеки, він демонструє підтримку США в питанні відновлення та розвитку України.