Про це в четвер, 1 травня, написали в Bloomberg, передає 24 Канал. На тлі падіння рейтингів у перші 100 днів президентства Трамп знаходиться під тиском "необхідності здобути перемогу".

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Що означає угода про копалини

У виданні зазначають – критично важлива для зміцнення прихильності Трампа угода надасть США привілейований доступ до нових інвестиційних проєктів з розробки українських природних ресурсів.

Ця угода чітко сигналізує Росії, що адміністрація Трампа віддана мирному процесу, в центрі якого – вільна, суверенна і квітуча Україна в довгостроковій перспективі,

– заявив американський міністр фінансів Скотт Бессент.

І хоча договір не містить прямих гарантій безпеки з боку США, за словами української міністерки економіки Юлії Свириденко, він "підтверджує відданість США безпеці, відновленню та реконструкції України".

До слова, документ повинен пройти ратифікацію у Верховній Раді, а обговорення цього питання може розпочатися вже 1 травня.