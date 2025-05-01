Такое мнение 24 Канала высказал политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий, отметив, что соглашение о полезных ископаемых сейчас является полностью политическим. По его словам, об экономической части пока не говорится.

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"Все потому, что здесь никаких цифр мы не видим. Мы видим намерения. Инвестиционный фонд – это инструмент, это не обязательства той или иной стороны", – высказался политический эксперт.

Что означает соглашение о недрах

Андрей Городницкий отметил, если Украина не захочет выдавать лицензии на добычу полезных ископаемых, то средства от США не будут поступать. Соответственно, фонд не будет работать.

По политическим обязательствам, здесь все четко, ведь Дональд Трамп налаживает связи. Он показывает, что США налаживают с Украиной гипотетические экономические связи, которые могут принести миллиарды долларов,

– объяснил он.

Соглашение между Украиной и США указывает на то, что страны стали партнерами. Ранее в администрации Трампа говорили, что наше государство вроде бы только просит деньги, однако теперь есть официальный договор о сотрудничестве.

По логике Трампа, мы теперь не просто просим, а ведем совместный бизнес. Для Украины это полезно, ведь государство уже закрыло этот экономический гештальт, которым можно пользоваться и апеллировать в будущем,

– добавил политический эксперт.

К слову, после сложных переговоров Украина и США заключили соглашение о доступе к украинским природным ресурсам, что имеет целью усилить вовлеченность Вашингтона к мирному процессу. Этот шаг, как отмечают в Bloomberg, поможет Трампу показать внешнеполитический успех на фоне внутреннего давления. Хотя документ не содержит гарантий безопасности, он демонстрирует поддержку США в вопросе восстановления и развития Украины.