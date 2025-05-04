Такое мнение 24 Каналу высказал директор Центра международных исследований Владимир Дубовик, отметив, что в администрации Трампа есть много пробелов. Поэтому ожидать можно все, что угодно.

Смотрите также Трампу трудно доверять: какие преимущества получит Украина от его стратегического разворота

О слабых местах администрации Трампа

По словам директора Центра международных исследований, в администрации Трампа нет четкой координации и коммуникации. Президент США, вероятнее всего, уволил Уолца, ведь был недоволен из-за скандала с чатом Signal, куда тот случайно добавил журналиста.

Сейчас обязанности советника по национальной безопасности временно будет выполнять государственный секретарь США Рубио. Дубовик предположил, что он может и остаться на этой должности.

Интересным лицом в этой истории является Стив Уиткофф. С одной стороны, американские медиа писали, что именно он может заменить Волца. Между тем республиканская газета New York Post раскритиковала его, особенно за поездки в Москву, где он прибегал к услугам кремлевских переводчиков, что является нарушением давней дипломатической процедуры.

Уиткофф действительно много на себя берет – один человек не может одновременно заниматься российско-украинской войной, Ближним Востоком и Ираном. Есть и вопросы к его непрофессионализму. Однако не думаю, что должность Волца его интересует,

– подчеркнул он.

Директор Центра международных исследований подытожил, что от администрации Трампа можно ожидать все, что угодно. Президенту США лучше дать высокие должности бизнесменам и людям, которым он доверяет, а не опытным дипломатам.