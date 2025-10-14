Дональд Трамп объявил об окончании войны в Секторе Газа. Восемь мусульманских стран поддержали его мирный план и готовность ХАМАС передать власть в Газе.

После этого влияние России в регионе ослабло. Но как заметил в эфире 24 Канала заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов, Кремль до сих пор имеет 2 мощных арабоязычных медиа на Ближнем Востоке.

К теме Сработает ли успешная тактика Трампа в отношении Израиля и ХАМАС в развязывании войны в Украине

Позиции России пошатнулись

Российские медиа входят в топ в большинстве арабских стран. Их информационное влияние, антизападная пропаганда воспринимается многими на Ближнем Востоке положительно.

Несмотря на это, Россия действительно потеряла определенные рычаги влияния в Сирии на Израиль и на Ливан. Очень много страна-агрессор потеряла в имиджевом плане, когда вывозила сирийского диктатора Башара Асада. Но, к сожалению, еще далеко не все, способности Кремля обрублены.

Впрочем есть очень позитивные сигналы, когда Путин срочно пытался организовать саммит Россия – Арабский мир. Но делегации Саудовской Аравии, ОАЭ, а за ними все остальные из арабских стран отказались ехать в Россию,

– отметил Сергей Данилов.

То есть Россия заметно теряет влияние, но еще имеет определенные каналы, через которые осуществляет свои "акции" на Ближнем Востоке.

Как прекращение войны в Секторе Газа повлияет на Украину?

Если удастся урегулировать и запустить какой-то процесс в Секторе Газа, а война там не продолжится – это выгодно для Украины. Для нас плохим сценарием была бы ситуация, если бы ХАМАС сохранил свою военную силу и не был вытеснен с территории.

Это будет означать, что сторона, которая начала агрессию и насилие, – не понесла наказания. Это сразу проецируется на российско – украинскую войну. Понесет наказание Россия или не понесет? Трамп уже заявил, что после Ближнего Востока полностью сосредоточится на остановке российской агрессии,

– добавил Сергей Данилов.

Бесспорно, мир на Ближнем Востоке – это закрытие одного из фронтов большой войны, которая идет на разных театрах военных действий, и в частности на территории нашей страны.

Повторит ли Трамп стратегию по Ближнему Востоку?

Известно, что администрация Трампа очень любит транзакционный подход. То есть, если мы что-то делаем, то должны за это что-то получить. Это открывает поле для активности таких людей как советник Трампа Стив Уиткофф.

"Он говорит о полезных ископаемых в России, об арктических путях, разработке редкоземельных металлов. В этом смысле такой подход может представлять для нас опасность", – подчеркнул Сергей Данилов.

С другой стороны, мы увидели, что Трамп готов резко повышать ставки, как было с бомбардировкой Ирана и фактическим разрешением Израилю начать операцию против Ирана. Этого никто не ожидал.

Более того, это разрешение сопровождалось компанией дезинформации. Мы помним, что в тот период, постоянно говорили, что премьер Израиля Беньямин Нетаньяху хочет бомбить Иран, а Трамп ему не позволяет, поэтому никакой операции не будет.

Но оказалось, что все это было спектаклем, который разыграли для того, чтобы усыпить бдительность иранцев.

Завершение войны Израиля с ХАМАС: главное