Израиль ударил по Газе из танков и авиации: закрыт пропускной пункт Рафах, есть много погибших

В результате ударов израильских танков и авиации по сектору Газа, погибли люди, а также закрыт ключевой КПП Рафах. В Израиле заявили, что нанесли удары после нарушения тишины со стороны боевиков.

Израильский военный получил серьезные ранения. Об этом сообщает The Guardian.

Что известно о новых ударах Израиля по Газе?

Израильские военные заявили, что нанесли ответные удары после того, как неизвестный открыл огонь по их позициям и тяжело ранил резервиста. По данным издания, под обстрел также попал южный город Хан-Юнис. В результате ударов могли погибнуть 18 человек, в том числе 4 детей.

Представитель здравоохранения Газы сообщил, что Израиль закрыл КПП Рафах на границе с Египтом, который открыли 1 февраля.

Между тем израильское военное агентство Cogat, которое отвечает за гражданские вопросы на палестинских территориях, сообщило, что переход Рафах 4 февраля формально оставался открытым. В то же время там отметили, что не получали от Всемирной организации здравоохранения никакой информации по организации гуманитарного пересечения границы.

В The Guardian напоминают, что возобновление работы КПП Рафах было одним из ключевых условий первого этапа договоренностей о прекращении огня между Израилем и группировкой ХАМАС.

Ранее Reuters сообщал, что Израиль планировал открыть переход Рафах 1 февраля – впервые с мая 2024 года, когда этот маршрут фактически оставался единственным путем въезда и выезда из сектора Газы.

Мир в Газе совсем неустойчив, несмотря на громкие заявления Трампа