Сейчас известно о по меньшей мере 9 погибших. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на материал Reuters.
Что известно об атаке Израиля на Сектор Газа?
Израильские самолеты во вторник, 28 октября, совершили серию авиаударов по городу Газа после того, как премьер-министр Беньямин Нетаньяху обвинил группировку ХАМАС в нарушении режима прекращения огня и приказал военным немедленно нанести мощные ответные удары.
В заявлении офиса Нетаньяху говорится, что он отдал приказ о немедленных ударах, однако конкретную причину не указано такого решения не указывают.
По данным палестинских источников, по меньшей мере пять человек погибли в результате израильского обстрела автомобиля в Хан-Юнисе, а в самом городе Газа известно о еще четырех погибших.
Также под обстрел попала территория вблизи больницы Шифа, крупнейшего медицинского учреждения на севере Газы.
Оккупация сейчас бомбит Газу по меньшей мере тремя авиаударами, несмотря на соглашение о прекращении огня,
– доложил представитель подконтрольного ХАМАС агентства Махмуд Бассал.
Со своей стороны армия обороны Израиля пока не комментирует последние атаки, которые стали очередным обострением во время хрупкого трехнедельного перемирия.
Нетаньяху также принял решение расширить зоны контроля ЦАХАЛа в Секторе Газа из-за нарушения договоренностей со стороны ХАМАС. По данным общественного вещателя Kan, премьер проводит консультации с высокопоставленными чиновниками США для согласования этого шага.
К слову, соглашение о прекращении огня, заключенное при поддержке США, вступило в силу 10 октября и остановило двухлетнюю войну, которая началась после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Боевики ХАМАС освободили 20 пленных в рамках договоренностей о перемирии с Израилем.
Что этому предшествовало?
Издание The Times of Israel информировало о перестрелке между израильскими войсками и боевиками ХАМАС в городе Рафах на юге анклава, однако армия Израиля официально эти данные не подтвердила.
ХАМАС, со своей стороны, отверг обвинения в нападении на израильских военных в Рафахе и заявил, что остается преданным условиям перемирия.
Как сообщало издание Axios, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху еще до событий в Рафасе пытался связаться с Дональдом Трампом, который находится в азиатском турне, чтобы получить его согласие на военный ответ на предыдущие инциденты.
Так, 28 октября израильская сторона передала Белому дому и ЦРУ видео, которое, по их словам, доказывает нарушение перемирия со стороны ХАМАС. Однако представители администрации Трампа заявили, что это не является грубым нарушением и посоветовали Израилю избегать радикальных действий. После этого Нетаньяху провел срочное совещание с военными, чтобы обсудить возможные ответные шаги.