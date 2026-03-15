В Израиле обозначили новые сроки окончания войны в Иране

Израиль планирует вести войну в Иране еще по меньшей мере три недели. В Армии обороны Израиля утверждают, что имеют еще "тысячи целей" для ударов.

Об этом информирует The Telegraph.

Сколько еще продлится война в Иране?

Бригадный генерал Эффи Дефрин заявил, что Израиль координировал свои планы с США как минимум до еврейского праздника Песах, который начинается 2 апреля.

И у нас есть более глубокие планы даже на три недели после этого,

– добавил Дефрин.

Издание напомнило, что ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что война, которая длится уже третью неделю – "почти завершена". В то же время Белый дом предполагал, что боевые действия могут длиться от четырех до шести недель.

Между тем министр энергетики США Крис Райт в эфире ABC News предположил, что конфликт может завершиться "в ближайшие недели, а возможно и раньше". В стране опасаются реакции общества на повышение цен на бензин и газ.

Однако министр заверил, что за две недели бензин в среднем подорожал на 76 центов за галлон. По ценам на газ, что Райт отметил, что они ниже, чем в 2022 году при администрации Джо Байдена.

