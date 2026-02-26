В мире вспыхнула новая война: две страны начали активные боевые действия

26 февраля в мире началась новая война. Активные боевые действия продолжаются между Пакистаном и Афганистаном.

Отношения между обеими странами за последние месяцы ухудшились. Об этом пишет Al Jazeera.

Что известно о войне между Афганистаном и Пакистаном?

Афганистан начал атаки на военные позиции Пакистана вдоль границы в ответ на пакистанские авиаудары на прошлой неделе.

Так, в воскресенье, 22 февраля, пакистанские военные нанесли удары вдоль границы с Афганистаном, заявив, что уничтожили по меньшей мере 70 боевиков. Афганистан отверг это утверждение, заявив, что погибли мирные жители, в частности женщины и дети.

Поэтому Афганистан в четверг, 26 февраля, объявил о проведении военной операции против Пакистана в районе линии Дюранда.

В ответ на неоднократные провокации и нарушения со стороны пакистанских военных кругов были начаты масштабные наступательные операции против позиций и объектов пакистанских военных вдоль линии Дюранда,

– заявил представитель правительства Талибана Забихулла Муджахид.

Справочно. Линия Дюранда, где ведутся боевые действия, – почти неразмеченная граница длиной 2670 километров между Афганистаном и Пакистаном.



Афганистан ее официально не признал.

СМИ пишут, что боевые действия ведутся в 6 провинциях Афганистана: Нангархар, Нуристан, Кунар, Хост, Пактия и Пактика.

Талибы сообщили, что 10 пакистанских солдат были убиты, а 13 форпостов были захвачены.

Также утверждается, что Афганистан якобы уже контролирует несколько постов пакистанской армии.

Между тем министерство информации и телерадиовещания Пакистана заявило тяжелые потери с афганской стороны. В то же время там не предоставили никаких комментариев относительно заявления о гибели их 10 солдат.

