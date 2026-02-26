В мире вспыхнула новая война: две страны начали активные боевые действия
- Афганистан начал военную операцию против Пакистана в ответ на авиаудары Пакистана вдоль границы.
- Боевые действия ведутся в шести провинциях Афганистана, а талибы утверждают о гибели 10 пакистанских солдат и захвате 13 форпостов.
26 февраля в мире началась новая война. Активные боевые действия продолжаются между Пакистаном и Афганистаном.
Отношения между обеими странами за последние месяцы ухудшились. Об этом пишет Al Jazeera.
Смотрите также Сообщают о сильных взрывах в Иране: под ударом могут быть военные объекты
Что известно о войне между Афганистаном и Пакистаном?
Афганистан начал атаки на военные позиции Пакистана вдоль границы в ответ на пакистанские авиаудары на прошлой неделе.
Боевые действия между Афганистаном и Пакистаном: смотрите видео
Так, в воскресенье, 22 февраля, пакистанские военные нанесли удары вдоль границы с Афганистаном, заявив, что уничтожили по меньшей мере 70 боевиков. Афганистан отверг это утверждение, заявив, что погибли мирные жители, в частности женщины и дети.
Поэтому Афганистан в четверг, 26 февраля, объявил о проведении военной операции против Пакистана в районе линии Дюранда.
В ответ на неоднократные провокации и нарушения со стороны пакистанских военных кругов были начаты масштабные наступательные операции против позиций и объектов пакистанских военных вдоль линии Дюранда,
– заявил представитель правительства Талибана Забихулла Муджахид.
Справочно. Линия Дюранда, где ведутся боевые действия, – почти неразмеченная граница длиной 2670 километров между Афганистаном и Пакистаном.
Афганистан ее официально не признал.
СМИ пишут, что боевые действия ведутся в 6 провинциях Афганистана: Нангархар, Нуристан, Кунар, Хост, Пактия и Пактика.
Боевые действия между Афганистаном и Пакистаном: смотрите видео
Боевые действия между Афганистаном и Пакистаном: смотрите видео
Талибы сообщили, что 10 пакистанских солдат были убиты, а 13 форпостов были захвачены.
Также утверждается, что Афганистан якобы уже контролирует несколько постов пакистанской армии.
Боевые действия между Афганистаном и Пакистаном: смотрите видео
Между тем министерство информации и телерадиовещания Пакистана заявило тяжелые потери с афганской стороны. В то же время там не предоставили никаких комментариев относительно заявления о гибели их 10 солдат.
На границе Таджикистана и Афганистана произошла перестрелка
В ночь на 24 декабря 2025 года на границе Таджикистана с Афганистаном произошло столкновение. Тогда погибли трое нападавших, которые пытались незаконно пересечь границу, и двое пограничников.
Пограничная служба Таджикистана обвинила правительство талибов в неспособности обеспечить безопасность границы. Там сообщили, что это был уже третий подобный инцидент за месяц.
Напряженность между обеими странами связана с незаконным пересечением границы, наркотрафиком и проникновением боевиков.