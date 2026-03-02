Они сделали это кровью нашего народа, – Хегсет о конфликте между США и Ираном

Министр войны США Пит Хегсет, комментируя эскалацию на Ближнем Востоке во время выступления в Пентагоне, обвинил иранский режим в ведении конфликта против Соединенных Штатов, который, мол, длится уже 47 лет.

Об этом сообщают Sky News, Clash Report и Euronews со ссылкой на выступление руководителя американского оборонного ведомства.

Смотрите также На руках кровь украинцев: кто такой Али Хаменеи и что будет с Ираном после падения режима аятолл

Что сказал Хегсет о конфликте с Ираном?

По словам американского министра, не США начали эту войну, но именно они ее завершат. Он обвинил режим в Иране в долговременном конфликте, который длится уже 47 лет, хотя официально этого никто не объявлял.

Они сделали это кровью нашего народа. Автомобили, взрывающиеся в Бейруте, ракетные обстрелы наших кораблей, убийства в наших посольствах, бомбы на обочинах дорог в Ираке и Афганистане, финансируемые и вооруженные иранскими силами "Кудс" и убийцами из КСИР,

– сказал чиновник.

Он называет воздушную операцию США против Ирана "самой смертоносной, самой сложной и точной в истории", которую начали, потому что Тегеран создавал ракеты и БПЛА, чтобы создать "щит для своих амбиций ядерного шантажа".

По его мнению, Ирану нельзя позволить получить ядерное оружие. В то же время Пит Хегсет раскритиковал ядерную сделку 2015 года, заключенную во времена бывшего президента США Барака Обамы, назвав ее провальной.

Также министр заверил, что сейчас на территории Ирана нет американских сил, но оставил этот вопрос открытым, отметив, что в Вашингтоне готовы "зайти настолько далеко, насколько это будет необходимо" для достижения целей.

"Тегеран не вел переговоров; они медлили, выигрывая время для своих ракетных арсеналов и восстановления своих ядерных амбиций. Их целью было держать нас в заложниках, угрожая ударом по нашим силам", – добавил он.

Справочно. Ядерная программа Ирана является одной из ключевых причин обострения на Ближнем Востоке. Официально в Тегеране утверждают, что развивают подобные технологии для мирных целей, однако ряд западных стран сомневается в этом.

Какова ситуация на Ближнем Востоке?