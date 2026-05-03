Еще не окончание войны: политический консультант объяснил, что происходит на Ближнем Востоке

Белый дом сообщил Конгрессу США, что война с Ираном прекращена, несмотря на присутствие вооруженных сил США в регионе. Администрация Трампа не имеет четкой стратегии, на что указывают ее хаотичные действия. Американцы считают, что это их козырь, однако он обманывает их самих.

Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал политический консультант, эксперт по внешней политике Глеб Остапенко, добавив, что нынешняя риторика Трампа о якобы завершении войны в Иране призвана на то, чтобы Конгресс не прибегал к другим действиям и согласился на такую формулировку.

Уровень эскалации снизился, но военное положение сохраняется

На самом деле, по словам эксперта по внешней политике, на земле ситуация выглядит несколько иной, чем об этом заявляет американский президент. Он объяснил, что военное положение сохраняется, блокада иранских портов со стороны США продолжается с 13 апреля. Дополнительного ограничивает проход через Ормузский пролив и Иран. "Хезболла" и Израиль продолжают обмениваться ударами.

"Каким образом это может быть похоже на завершение боевых действий? Да, нет той сверхвысокой эскалации, которая была в конце февраля – начале марта, но в целом война продолжается. А если еще добавится Куба, то Трампу нужно будет балансировать между двумя полюсами. Глядя на войну в Иране, сомневаюсь, что это может быть абсолютным успехом, который приведет к стратегическому курсу этой администрации США", – озвучил Остапенко.

Заметьте! Инвестиционный банкир и экономист Сергей Фурса прогнозирует, что если до июля Ормузский пролив не будет разблокирован, то это ударит по урожаю. Он объяснил, что станет ощутимым недостаток удобрений для защиты растений, которые транспортировались этим морским маршрутом, как и нефть. Фурса указал на то, что из-за низкого уровня урожая будут расти цены на продукцию.

Трамп вооружает союзников: о чем это свидетельствует?

Администрация Трампа согласовала продажу военной техники на сумму более 8,6 миллиардов долларов партнерам на Ближнем Востоке, говорится об Израиле, ОАЭ, Катар, Кувейт. По мнению политического консультанта, Соединенные Штаты понимают, что угроза Ирана будет сохраняться, поэтому вооружают союзников в этом регионе.

"Я не хочу обижать своей риторикой арабских партнеров США, но я уверен, что есть определенная истеричность в этом контексте. Мол, посмотрите какой прецедент создан, ведь ОАЭ – это был рай на земле, где деньги и абсолютная безопасность привлекали. Дубай был брендом, а теперь мы видим, как там летают "Шахеды", какая неадекватная ситуация с безопасностью в проливе, поэтому конечно США должны предоставлять технологии арабским партнерам", – объяснил Остапенко.

Эксперт по внешней политике отметил, что теперь американцы имеют обязательства перед арабскими государствами по безопасности, начав военную операцию в Иране. Остапенко добавил, что американские производители оружия от этого также получают выгоду, ведь будут иметь соответствующие заказы.

Он подчеркнул, что каждая война – это много крови, но и большие деньги. Трамп, по его убеждению, показывает Ирану, что отступать не собирается, хотя риторически заявляет, что война якобы прекращена.

Иран предложил США новый мирный план

Ранее американская сторона высказывала предложение Тегерану установить двухмесячный режим тишины. Однако Иран выдвигает более широкие договоренности. Они предусматривают не только прекращение огня, но и снятие санкций, гарантии безопасности.

Иран хочет, чтобы США вывели свои войска из районов возле Ирана, сняли морскую блокаду его портов, выплатили репарации. Отдельным вопросом мирного плана является ситуация вокруг Ормузского пролива. Тегеран предлагает новый механизм управления этим морским маршрутом.

Как США реагируют на предложения Ирана?

Американский лидер заверил, что рассмотрит обращение Ирана, но заметил, что этот план может быть отклонен. Дональд Трамп объяснил, что ему трудно представить, что эти предложения действительно могут быть адекватными и отметил, что иранский режим еще не заплатил полную цену за то, что сделал с человечеством за 47 лет.