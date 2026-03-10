Сможет свалить все на США: аналитик назвал основную цель Ирана в боевых действиях на Ближнем Востоке

Сейчас между США и Ираном могут происходить переговоры по скрытым каналам в третьих странах. В то же время Тегеран может планировать дестабилизацию в регионе.

Об этом 24 Каналу рассказал аналитик Совета внешней политики "Украинская призма" Евгений Костогрызов, подчеркнув, что иранцам выгодно не только атаковать американские цели, но и подорвать репутацию США на Ближнем Востоке. Между тем Белый дом, несмотря на переговоры, имеет собственную стратегию и цели.

Какова цель Ирана в боевых действиях?

Аналитик Совета внешней политики "Украинская призма" отметил, что на переговорах между Вашингтоном и Тегераном могут присутствовать люди, связанные с бизнесом или с органами госбезопасности или разведки. Обычно их привлекают, когда надо поговорить об очень деликатных темах, которые не доверяют даже дипломатам.

Какие интересы имеет Иран? Сделать цену войны для американцев как можно выше. Речь идет не только об уничтожении военных объектов США, иранцы хотят сделать Ближний Восток максимально опасным. Так Иран сможет свалить всю вину на американцев,

– подчеркнул Костогрызов.

В частности, Иран наносит большие удары по государствам в регионе, которые будут сливаться на США. Это выгодно для иранцев, ведь это подрывает американский альянс на Ближнем Востоке.

Он добавил, что в то же время для Соединенных Штатов важнейшей целью является уничтожение ракетно-ядерного потенциала Ирана. По открытым данным, им не удалось полностью это реализовать, ведь Тегеран до сих пор сохраняет возможность наносить ракетные удары.

Интересно! Итальянский военный репортер Лоренцо Кремонези предположил, что война выгодна для Трампа, ведь отвлекает внимание от внутренних проблем в стране. В то же время попытка силового вмешательства США во внутренние дела Ирана может иметь значительно более сложные последствия, чем ожидают в Вашингтоне.

Также Вашингтон хочет стратегически "отрубить" Иран от Китая, чтобы тот начал сотрудничать или с Белым домом, или с другими арабскими странами.

Какие страны атакует Иран для расшатывания влияния США?