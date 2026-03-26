Другого выхода нет: какую наземную операцию может готовить США против Ирана

В США заявили, что не будут ослаблять давление на Иран и готовы наносить новые удары. Более того, появилась информация, что американских десантников уже перебросили в регион, что может быть подготовкой к наземной операции.

Как отметил 24 Каналу политтехнолог Тарас Загородний, Соединенные Штаты хотят полностью уничтожить ядерную программу Ирана. Поэтому они точно не отступят от своих целей.

Что известно о наземной операции США против Ирана?

Вполне вероятно, что США могут начать свою операцию тогда, когда не будут работать биржи, например, в ближайшую пятницу. Все будет зависеть от возможностей страны. Сейчас бомбардировки достаточно интенсивные.

"Дональд Трамп может писать все, что угодно, но американцы будут давить, чтобы достичь своих целей. У них нет другого выхода, а во-вторых, Трампу нужен контроль над нефтью, чтобы идти на переговоры с Китаем", – сказал политтехнолог.

Вниманию! Лидер США 23 марта заявил, что прекращает удары по Ирану на 5-дневный срок, ведь между сторонами состоялись "продуктивные переговоры". По словам Трампа, был шанс на мирное урегулирование. Но в Иране отрицают любые контакты с американской стороной.

Статистика показывает, что интенсивность ударов баллистическими ракетами со стороны Ирана несколько падает, активно работают дроны, но США вместе с союзниками могут добраться и туда. Украине выгодно, если сотрудничество Москвы и Тегерана в этом направлении удастся устранить.

Не стоит исключать, что определенные условия действительно выдвигают, но это не означает, что США на них пойдут. У американцев есть рычаг давления на Иран – бомбы и Израиль. Думаю, минимальную задачу по контролю над нефтью они все-таки решат,

– сказал Тарас Загородний.

Этот вопрос является принципиальным для США. Ресурсы, чтобы это сделать у Пентагона есть. Поэтому, скорее всего, они будут устанавливать контроль над островами в Ормузском проливе. Если кто-то осмелится атаковать, то американцы вместе с израильтянами дадут ответ. Именно на этом они сейчас концентрируются.

