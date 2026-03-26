Другого выхода нет: какую наземную операцию может готовить США против Ирана
- США не будут ослаблять давление на Иран, возможна подготовка к наземной операции.
- Ключевая цель Америки взять под контроль нефть, чтобы использовать это во время переговоров с Китаем.
В США заявили, что не будут ослаблять давление на Иран и готовы наносить новые удары. Более того, появилась информация, что американских десантников уже перебросили в регион, что может быть подготовкой к наземной операции.
Как отметил 24 Каналу политтехнолог Тарас Загородний, Соединенные Штаты хотят полностью уничтожить ядерную программу Ирана. Поэтому они точно не отступят от своих целей.
Что известно о наземной операции США против Ирана?
Вполне вероятно, что США могут начать свою операцию тогда, когда не будут работать биржи, например, в ближайшую пятницу. Все будет зависеть от возможностей страны. Сейчас бомбардировки достаточно интенсивные.
"Дональд Трамп может писать все, что угодно, но американцы будут давить, чтобы достичь своих целей. У них нет другого выхода, а во-вторых, Трампу нужен контроль над нефтью, чтобы идти на переговоры с Китаем", – сказал политтехнолог.
Вниманию! Лидер США 23 марта заявил, что прекращает удары по Ирану на 5-дневный срок, ведь между сторонами состоялись "продуктивные переговоры". По словам Трампа, был шанс на мирное урегулирование. Но в Иране отрицают любые контакты с американской стороной.
Статистика показывает, что интенсивность ударов баллистическими ракетами со стороны Ирана несколько падает, активно работают дроны, но США вместе с союзниками могут добраться и туда. Украине выгодно, если сотрудничество Москвы и Тегерана в этом направлении удастся устранить.
Не стоит исключать, что определенные условия действительно выдвигают, но это не означает, что США на них пойдут. У американцев есть рычаг давления на Иран – бомбы и Израиль. Думаю, минимальную задачу по контролю над нефтью они все-таки решат,
– сказал Тарас Загородний.
Этот вопрос является принципиальным для США. Ресурсы, чтобы это сделать у Пентагона есть. Поэтому, скорее всего, они будут устанавливать контроль над островами в Ормузском проливе. Если кто-то осмелится атаковать, то американцы вместе с израильтянами дадут ответ. Именно на этом они сейчас концентрируются.
Что происходит в войне на Ближнем Востоке?
Дональд Трамп заявил, что в переговорах с Ираном якобы есть прогресс, страна отказалась от ядерного оружия. По его словам, стороны наработали "много общих позиций". Инициатива такого общения исходила от Ирана.
Перед тем стало известно, что США прислали Иран план из 15 пунктов для урегулирования войны. По данным источников западных СМИ, говорилось о разблокировании Ормузского пролива, снятие санкций, а также определенные гарантии для ядерной и ракетной программ Ирана. Обсудить все это должны были на встрече в Пакистане.
Официальный Тегеран выдвинул свои условия. В частности иранцы хотят закрыть все американские базы в Персидском заливе, выплатить стране компенсации, отменить санкции, установить плату для судов, которые используют Ормузский пролив и многое другое. В США назвали такие требования нереалистичными.