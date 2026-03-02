Трамп назвал цели операции на Ближнем Востоке: что больше никогда не сможет сделать Иран
Дональд Трамп озвучил основные цели операции в Иране. Одна из них – уничтожение ракетного потенциала.
Об этом американский президент заявил 2 марта.
Каковы цели операции против Ирана?
По словам Трампа, США имеют четкие цели по масштабной операции против Ирана.
Во-первых, мы уничтожаем ракетный потенциал Ирана, и вы видите, что это происходит каждый час, а также их способность производить совершенно новые, и достаточно хорошие ракеты. Во-вторых, мы уничтожаем их военно-морской флот. Мы уже подбили 10 кораблей,
– заявил американский президент.
Кроме того, он гарантировал, что "главный в мире спонсор терроризма" никогда не сможет получить ядерное оружие, а еще – продолжать вооружать, финансировать и управлять террористическими армиями за пределами своих границ.
Трамп отметил, что "этот ужасный террористический режим", представляет угрозу, в том числе, и для США.
Речь идет о программе баллистических ракет, которая быстро и резко росла.
"И это представляло очень явную, колоссальную угрозу для Америки и наших сил, размещенных за рубежом", – отметил Трамп.
По его словам, этой ракетной программой Иран пытался скрыть разработку ядерного оружия и усложнить возможность остановить его в создании этого строго запрещенного вооружения.
Другие заявления Трампа по Ирану
Трамп рассказал, что военная операция против Ирана планировалась на 4 недели, но она уже опережает график.
Президент США также заявил, что не исключает возможности введения войск в Иран, если это будет необходимо. По его словам, 51% американцев поддерживают военные действия, если это остановит производство ядерного оружия.
Ранее Трампа отмечал, что его удивило то, что Иран напал на соседние страны, а именно Бахрейн, Иорданию, Кувейт, Катар и ОАЭ.