Трамп назвал цели операции на Ближнем Востоке: что больше никогда не сможет сделать Иран

Дональд Трамп озвучил основные цели операции в Иране. Одна из них – уничтожение ракетного потенциала.

Об этом американский президент заявил 2 марта.

Каковы цели операции против Ирана?

По словам Трампа, США имеют четкие цели по масштабной операции против Ирана.

Во-первых, мы уничтожаем ракетный потенциал Ирана, и вы видите, что это происходит каждый час, а также их способность производить совершенно новые, и достаточно хорошие ракеты. Во-вторых, мы уничтожаем их военно-морской флот. Мы уже подбили 10 кораблей,

– заявил американский президент.

Кроме того, он гарантировал, что "главный в мире спонсор терроризма" никогда не сможет получить ядерное оружие, а еще – продолжать вооружать, финансировать и управлять террористическими армиями за пределами своих границ.

Трамп отметил, что "этот ужасный террористический режим", представляет угрозу, в том числе, и для США.

Речь идет о программе баллистических ракет, которая быстро и резко росла.

"И это представляло очень явную, колоссальную угрозу для Америки и наших сил, размещенных за рубежом", – отметил Трамп.

По его словам, этой ракетной программой Иран пытался скрыть разработку ядерного оружия и усложнить возможность остановить его в создании этого строго запрещенного вооружения.

Другие заявления Трампа по Ирану