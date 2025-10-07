За более чем 10 лет боев в Донецкой области Украина потеряла контроль над примерно 70% территории региона. Развитие событий на этом направлении считается показателем успеха каждой из сторон.

До 2014 года в области проживало более 4 миллионов человек, и это был один из самых густонаселенных регионов Украины, а еще ключевым промышленным, политическим и экономическим центром. В AP отмечают, что теперь Донетчина рассматривается как ворота России, а не главная цель войны, передает 24 Канал.

Для чего России Донбасс?

Донецкая область является самым активным участком 1250-километровой линии фронта. Здесь обе стороны пытаются достичь успехов, прежде чем наступит зима, которая замедлит темпы боев.

Сейчас Россия уже контролирует большую часть Донбасса, а диктатор Путин хочет, чтобы Киев уступил контроль и над остальной частью этой территории.

По мнению аналитиков, это даст Москве "постоянную стартовую площадку" для угроз другим частям Украины.

В AP, ссылаясь на слова командира 63-й бригады Павла Юрчука, отмечают, что интенсивные бои на Донбассе обусловлены скорее политикой, чем военной логикой, потому что рельеф этой местности чрезвычайно затрудняет масштабное продвижение.

В этом районе нет стратегического преимущества для проведения быстрых наступательных операций,

– сказал Юрчук, рассказывая также о сети рек, включая Северский Донец, каналы и тысячи укрепленных сел, подвалов и бункеров, способствующих ВСУ.

Несмотря на это, Путин изобразил этот район как "исторически русский", из-за близкого расположения к России, экономические связи в прошлом и навязанный русский язык с советских времен,

"Кремль убедил часть своего населения, что регион этнически русский и поэтому его следует "освободить"", – отметил Юрчук.

Командир роты "Азова" под позывным "Гроссер" заметил, что Украина могла бы достичь успехов, если бы сосредоточила все силы на Донетчине, но это невозможно, потому что Путин будет продолжать давить на всех фронтах.

Мало кто на передовой верит, что амбиции России закончатся на Донбассе.

Если нам придется бороться еще три года за 30 километров, то мы будем бороться еще три года за 30 километров,

– добавил Юрчук.

Ситуация на фронте: последние новости