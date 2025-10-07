Россия начинает первую фазу подготовки к войне с НАТО, – ISW
- Россия проводит подготовку в физической и психологической фазах для возможного военного конфликта с НАТО, включая реорганизацию военных округов и развитие баз на западной границе.
- Служба внешней разведки России заявила, что Великобритания планирует атаку на российских граждан, воюющих на стороне Украины, чтобы обвинить Китай в поддержке российской агрессии.
Кремль, вероятно, проводит подготовку в рамках физической и психологической фазы формирования условий для военных сценариев. Россия ускоряет фазу информационно-психологической подготовки –"Фазу 0" – своей кампании по подготовке к возможной будущей войне с НАТО.
К чему готовится Москва?
В отчете отметили, что 6 октября Служба внешней разведки России (СВР) заявила, что Великобритания якобы планирует атаку группы пророссийских граждан России, воюющих на стороне Украины, на корабль ВМС Украины или на иностранное гражданское судно в европейском порту.
Россияне утверждают, что диверсанты якобы заявят, что действовали по приказу Москвы, а Великобритания планирует обеспечить группу китайским подводным оборудованием, чтобы обвинить Китайскую Народную Республику в поддержке российской агрессии против Украины.
Россия, похоже, проводит скоординированную подготовку в рамках физической и психологической фазы формирования условий для военных сценариев,
– подчеркнули аналитики.
Они напомнили, что в последнее время Россия осуществляла различные открытые и скрытые атаки против государств НАТО: диверсионные операции, вмешательство в системы радиоэлектронной борьбы, глушение GPS и поджоги.
Такой характер организованной деятельности указывает, что Россия перешла к первой фазе подготовки – "Фазы 0" – чтобы выйти на более высокий уровень войны, чем тот, в котором она вовлечена сейчас, в частности к возможной войне НАТО – Россия,
– заявили в ISW.
В то же время аналитики не утверждают, что Кремль принял решение начать такой высокий уровень войны или что определены какие-то конкретные сроки для этого. В то же время Россия осуществляет долгосрочные планы, которые, по мнению ISW, могут быть частью подготовки к будущей войне с НАТО – в частности, реорганизацию своих военных округов на западной границе и развитие военных баз на границе с Финляндией.
По состоянию на сейчас ISW не зафиксировал признаков, что Россия активно готовится к неизбежному конфликту с НАТО.
Российские провокации в последнее время: что известно?
Напомним, что в ночь на 10 сентября во время обстрела Украины российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши. Премьер-министр страны заявил о по меньшей мере 19 дронов Москвы.
Кроме того, 3 российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии 19 сентября. Самолеты кружили в стране около 12 минут, пока НАТО не подняло в воздух итальянские F-35 для их перехвата.
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал отметил, что истребители НАТО ответили на провокации российских самолетов, и МиГ-31 были вынуждены бежать.