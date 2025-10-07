Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

К чему готовится Москва?

В отчете отметили, что 6 октября Служба внешней разведки России (СВР) заявила, что Великобритания якобы планирует атаку группы пророссийских граждан России, воюющих на стороне Украины, на корабль ВМС Украины или на иностранное гражданское судно в европейском порту.

Россияне утверждают, что диверсанты якобы заявят, что действовали по приказу Москвы, а Великобритания планирует обеспечить группу китайским подводным оборудованием, чтобы обвинить Китайскую Народную Республику в поддержке российской агрессии против Украины.

Россия, похоже, проводит скоординированную подготовку в рамках физической и психологической фазы формирования условий для военных сценариев,

– подчеркнули аналитики.

Они напомнили, что в последнее время Россия осуществляла различные открытые и скрытые атаки против государств НАТО: диверсионные операции, вмешательство в системы радиоэлектронной борьбы, глушение GPS и поджоги.

Такой характер организованной деятельности указывает, что Россия перешла к первой фазе подготовки – "Фазы 0" – чтобы выйти на более высокий уровень войны, чем тот, в котором она вовлечена сейчас, в частности к возможной войне НАТО – Россия,

– заявили в ISW.

В то же время аналитики не утверждают, что Кремль принял решение начать такой высокий уровень войны или что определены какие-то конкретные сроки для этого. В то же время Россия осуществляет долгосрочные планы, которые, по мнению ISW, могут быть частью подготовки к будущей войне с НАТО – в частности, реорганизацию своих военных округов на западной границе и развитие военных баз на границе с Финляндией.

По состоянию на сейчас ISW не зафиксировал признаков, что Россия активно готовится к неизбежному конфликту с НАТО.

Российские провокации в последнее время: что известно?