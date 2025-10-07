Про це пише 24 Канал із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

До чого готується Москва?

У звіті зазначили, що 6 жовтня Служба зовнішньої розвідки Росії (СЗР) заявила, що Велика Британія нібито планує атаку групи проросійських громадян Росії, які воюють на боці України, на корабель ВМС України або на іноземне цивільне судно в європейському порту.

Росіяни стверджують, що диверсанти буцімто заявлять, що діяли за наказом Москви, а Велика Британія планує забезпечити групу китайським підводним обладнанням, щоб звинуватити Китайську Народну Республіку в підтримці російської агресії проти України.

Росія, схоже, проводить скоординовану підготовку в межах фізичної та психологічної фази формування умов для воєнних сценаріїв,

– підкреслили аналітики.

Вони нагадали, що останнім часом Росія здійснювала різноманітні відкриті й приховані атаки проти держав НАТО: диверсійні операції, втручання в системи радіоелектронної боротьби, глушіння GPS та підпали.

Такий характер організованої діяльності вказує, що Росія перейшла до першої фази підготовки – "Фази 0" – щоб вийти на вищий рівень війни, ніж той, у якому вона залучена зараз, зокрема до можливої війни НАТО – Росія,

– заявили в ISW.

Водночас аналітики не стверджують, що Кремль ухвалив рішення розпочати такий вищий рівень війни або що визначено якісь конкретні строки для цього. Водночас Росія здійснює довгострокові плани, які, на думку ISW, можуть бути частиною підготовки до майбутньої війни з НАТО – зокрема, реорганізацію своїх військових округів на західному кордоні та розбудову військових баз на кордоні з Фінляндією.

Станом на зараз ISW не зафіксував ознак, що Росія активно готується до неминучого конфлікту з НАТО.

Російські провокації останнім часом: що відомо?