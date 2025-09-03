Дуда заявил, что Украина якобы пыталась втянуть Польшу в войну против России
- Бывший президент Польши Анджей Дуда обвинил Украину в попытке втянуть Польшу в войну с Россией, ссылаясь на ситуацию с ракетой в Пшевудове в ноябре 2022 года.
Инцидент вызвал споры относительно того, была ли ракета украинской или российской, и действительно ли Украина пыталась вовлечь Польшу в конфликт.
Бывший президент Польши Анджей Дуда вспомнил о падении ракеты на польские земли в ноябре 2022 года. Он считает, что Владимир Зеленский тогда якобы пытался привлечь Польшу к конфликту с Россией.
Соответствующее заявление Дуда сделал во время интервью журналисту Богдану Рымановскому. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на польское издание Do Rzeczy.
Как Украина якобы пыталась втянуть Польшу в войну?
Во время разговора с журналистом Анджей Дуда подтвердил, что украинская сторона пыталась привлечь Польшу к конфликту с Россией.
Они изначально пытаются втянуть всех в войну,
– сказал он.
Ситуация связана с трагедией в Пшевудове. В Люблинском воеводстве произошел инцидент с падением якобы украинской ракеты.
Обратите внимание! 15 ноября 2022 года в селе Пшевудов неподалеку Люблина, возле границы с Украиной, упала ракета. В результате инцидента погибли двое польских граждан. В тот же день продолжался массированный российский обстрел территории Украины.
По информации, которую тогда предоставил президент Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий, вероятно, ракета была выпущена украинской противовоздушной обороной в направлении российского снаряда.
Однако Украина с самого начала утверждала, что это Россия обстреляла польскую территорию.
Дуда подтвердил в разговоре с журналистом Богданом Рымановским, что со стороны Украины, в частности президента Зеленского были сигналы привлечь Польшу к конфликту.
Бывший президент Польши отметил, что "не был шокирован давлением со стороны Украины, однако воспринял это как попытку втянуть Польшу в войну".
Они изначально пытаются втянуть всех в войну. Это очевидно, это в их интересах, а лучше всего, если бы удалось втянуть страны НАТО. Очевидно, что они ищут тех, кто на их стороне будет активно воевать против россиян. Это происходит с первого дня,
– сказал Анджей Дуда.
Какие отношения Украины и Польши?
- Антиукраинские настроения в Польше обостряются на фоне спекуляций вокруг Волынской трагедии. Однако эксперты отмечают, что объективное установление правды и взаимное примирение между украинцами и поляками неизбежно.
- Кроме того, польские власти объявили о депортации 57 украинцев после инцидента с флагом ОУН-УПА на концерте Макса Коржа в Варшаве.
- Отношение поляков к украинцам во многом зависит от случаев конфликтов и скандалов.
- В частности Польше депортировали украинца, который угрожал поджогами после вето президента Кароля Навроцкого на законопроект о финансовой и медицинской помощи украинцам.