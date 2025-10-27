"Серая зона" шириной в несколько километров: в The Telegraph раскрыли, как дроны изменили войну
- Дроны и роботизированные системы изменили правила войны.
- Украинские войска адаптируются к новым условиям, используя беспилотники для логистики и разведки.
На современном Донбассе линия фронта превратилась в так называемую "серозону" –несколько километров территории, где традиционные правила войны больше не действуют. Дроны и роботизированные системы изменили подход к боевым действиям, а старые советские учебники и даже натовская доктрина уже давно неактуальны.
Украинские войска адаптируются к этим условиям, применяя роботизированные системы, мобильные подразделения и новые укрепления, тогда как российская армия несет все большие потери в попытках прорыва. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на материал The Telegraph.
Читайте также Зеленский озвучил Мерцу "конкретные просьбы" по вооруженной поддержке Украины, – Politico
Какую роль играют дроны в российско-украинской войне?
Пилоты управляют роботами на расстоянии с десятков километров, координируя действия с помощью дронов наблюдения. Современный фронт характеризуется разреженными позициями, где группы украинских военных прикрываются лесами и специальными укрытиями, в то время, как прямой контакт с тылом ограничен.
Чтобы выжить, передвижения происходит преимущественно на рассвете и в сумерках, когда камеры и ночное видение дронов менее эффективны.
Одним из примеров решающего значения беспилотников и роботов в современных боевых действиях является украинский робот-доставщик "Таракан".
Роботизированный комплекс "Таракан" / Фото Руслана Тарасова / АрмияInform
Эта "большая коробка на колесах" перевозит до 200 килограммов грузов со скоростью 20 километров в час, однако движется медленно из-за необходимости прятаться от российских дронов.
Заметьте! "Таракан" обеспечивает поставки еды, боеприпасов, эвакуацию раненых и даже минирование. Такой "помощник" стал одним из немногих способов поддержки подразделений на передовой.
Российские войска запускают волоконно-оптические дроны, которые могут точечно поражать украинские транспортные средства, а также штурмовые группы, действующие в открытом поле, рискуя большими потерями.
Беспилотники играют ключевую роль в точечных ударах. Вражеские FPV-дроны, разведывательные системы и "Шахеды" или "Герани" используются оккупантами не только для военных целей, но и для постоянных атак энергетической и гражданской инфраструктуры.
Силы обороны Украины в свою очередь совершенствуют защиту и устанавливают противодроновые сетки, бронируют транспорт, создают новый тип укреплений с крышами и антиминными клетками.
Мобильность сейчас стала критической, поэтому часто бронированные автомобили заменяют мотоциклами и гольф-картами, а украинская "мотоциклетная кавалерия" прорывает линии врага со скоростью и силой.
Современная война изменила даже медицинскую логистику. Традиционные принципы "золотого часа" не всегда работают, к сожалению, раненые часто ожидают эвакуации часами, что увеличивает количество ампутаций и осложнений.
Интересно! Артиллерия, хоть и остается страшной силой, больше не является основой боя, ведь ее эффективность снизилась из-за точности и дешевизны дронов.
Несмотря на это, украинские подразделения сдерживают российские попытки прорыва. В течение октября десятки российских танков успешно уничтожили еще до того, как они добрались до линии огня. Москва вынуждена использовать разрозненные штурмовые группы без поддержки тыла, что приводит к большим потерям.
Последние новости с фронта
27 октября российские войска снова пытались осуществить механизированное наступление вблизи Доброполья на Очеретинском направлении. Боевые действия продолжались более шести часов, однако украинские защитники успешно отбили штурм.
В то же время Силы обороны атакуют важные российские объекты. Так, 25 октября, губернатор Белгородской области сообщил о якобы ударе по плотине местного водохранилища, который, по его словам, мог привести к подтоплениям. Атаку подтвердил командующий СБС Роберт Бровди "Мадьяр".
После инцидента уровень воды в Северском Донце резко поднялся, из-за чего российские подразделения в Волчанске оказались изолированными. Часть врага потеряла сообщение с основными силами, а в отдельных районах фиксировали затопление блиндажей.
Тем временем украинские беспилотники совершили очередную атаку на Москву, несмотря на работу российской системы противовоздушной обороны.