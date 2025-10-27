"Серая зона" шириной в несколько километров: в The Telegraph раскрыли, как дроны изменили войну

На современном Донбассе линия фронта превратилась в так называемую "серозону" –несколько километров территории, где традиционные правила войны больше не действуют. Дроны и роботизированные системы изменили подход к боевым действиям, а старые советские учебники и даже натовская доктрина уже давно неактуальны.

Украинские войска адаптируются к этим условиям, применяя роботизированные системы, мобильные подразделения и новые укрепления, тогда как российская армия несет все большие потери в попытках прорыва. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на материал The Telegraph.

Какую роль играют дроны в российско-украинской войне?

Пилоты управляют роботами на расстоянии с десятков километров, координируя действия с помощью дронов наблюдения. Современный фронт характеризуется разреженными позициями, где группы украинских военных прикрываются лесами и специальными укрытиями, в то время, как прямой контакт с тылом ограничен.

Чтобы выжить, передвижения происходит преимущественно на рассвете и в сумерках, когда камеры и ночное видение дронов менее эффективны.

Одним из примеров решающего значения беспилотников и роботов в современных боевых действиях является украинский робот-доставщик "Таракан".



Роботизированный комплекс "Таракан" / Фото Руслана Тарасова / АрмияInform

Эта "большая коробка на колесах" перевозит до 200 килограммов грузов со скоростью 20 километров в час, однако движется медленно из-за необходимости прятаться от российских дронов.

Заметьте! "Таракан" обеспечивает поставки еды, боеприпасов, эвакуацию раненых и даже минирование. Такой "помощник" стал одним из немногих способов поддержки подразделений на передовой.

Российские войска запускают волоконно-оптические дроны, которые могут точечно поражать украинские транспортные средства, а также штурмовые группы, действующие в открытом поле, рискуя большими потерями.

Беспилотники играют ключевую роль в точечных ударах. Вражеские FPV-дроны, разведывательные системы и "Шахеды" или "Герани" используются оккупантами не только для военных целей, но и для постоянных атак энергетической и гражданской инфраструктуры.

Силы обороны Украины в свою очередь совершенствуют защиту и устанавливают противодроновые сетки, бронируют транспорт, создают новый тип укреплений с крышами и антиминными клетками.

Мобильность сейчас стала критической, поэтому часто бронированные автомобили заменяют мотоциклами и гольф-картами, а украинская "мотоциклетная кавалерия" прорывает линии врага со скоростью и силой.

Современная война изменила даже медицинскую логистику. Традиционные принципы "золотого часа" не всегда работают, к сожалению, раненые часто ожидают эвакуации часами, что увеличивает количество ампутаций и осложнений.

Интересно! Артиллерия, хоть и остается страшной силой, больше не является основой боя, ведь ее эффективность снизилась из-за точности и дешевизны дронов.

Несмотря на это, украинские подразделения сдерживают российские попытки прорыва. В течение октября десятки российских танков успешно уничтожили еще до того, как они добрались до линии огня. Москва вынуждена использовать разрозненные штурмовые группы без поддержки тыла, что приводит к большим потерям.

