"Сіра зона" шириною в кілька кілометрів: у The Telegraph розкрили, як дрони змінили війну

На сучасному Донбасі лінія фронту перетворилася на так звану "сірозону" – кілька кілометрів території, де традиційні правила війни більше не діють. Дрони та роботизовані системи змінили підхід до бойових дій, а старі радянські підручники та навіть натівська доктрина вже давно неактуальні.

Українські війська адаптуються до цих умов, застосовуючи роботизовані системи, мобільні підрозділи та нові укріплення, тоді як російська армія зазнає все більших втрат у спробах прориву. Про таке інформує 24 Канал із посиланням на матеріал The Telegraph.

Яку роль відіграють дрони у російсько-українській війні?

Пілоти управляють роботами на відстані з десятків кілометрів, координуючи дії за допомогою дронів спостереження. Сучасний фронт характеризується розрідженими позиціями, де групи українських військових прикриваються лісами та спеціальними укриттями, в той час, як прямий контакт із тилом обмежений.

Щоб вижити, пересування відбувається переважно на світанку та в сутінках, коли камери та нічне бачення дронів менш ефективні.

Одним із прикладів вирішального значення безпілотників та роботів у сучасних бойових діях є український робот-доставник "Тарган".



Роботизований комплекс "Тарган" / Фото Руслана Тарасова / АрміяInform

Ця "велика коробка на колесах" перевозить до 200 кілограмів вантажів зі швидкістю 20 кілометрів за годину, проте рухається повільно через необхідність ховатися від російських дронів.

Зауважте! "Тарган" забезпечує постачання їжі, боєприпасів, евакуацію поранених та навіть мінування. Такий "помічник" став одним із небагатьох способів підтримки підрозділів на передовій.

Російські війська запускають волоконно-оптичні дрони, які можуть точково уражати українські транспортні засоби, а також штурмові групи, що діють у відкритому полі, ризикуючи великими втратами.

Безпілотники відіграють ключову роль у точкових ударах. Ворожі FPV-дрони, розвідувальні системи та "Шахеди" або ж "Герані" використовуються окупантами не лише для військових цілей, але й для постійних атак енергетичної та цивільної інфраструктури.

Сили оборони України своєю чергою вдосконалюють захист і встановлюють протидронові сітки, бронюють транспорт, створюють новий тип укріплень із дахами та антимінними клітками.

Мобільність нині стала критичною, тому часто броньовані автомобілі замінюють мотоциклами та гольф-картами, а українська "мотоциклетна кавалерія" прориває лінії ворога зі швидкістю та силою.

Сучасна війна змінила навіть медичну логістику. Традиційні принципи "золотої години" не завжди працюють, на жаль, поранені часто очікують евакуації годинами, що збільшує кількість ампутацій та ускладнень.

Цікаво! Артилерія, хоч і залишається страшною силою, більше не є основою бою, адже її ефективність знизилася через точність та дешевизну дронів.

Попри це, українські підрозділи стримують російські спроби прориву. Протягом жовтня десятки російських танків успішно знищили ще до того, як вони дісталися до лінії вогню. Москва змушена використовувати розрізнені штурмові групи без підтримки тилу, що призводить до великих втрат.

