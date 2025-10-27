Поэтому это правильное решение со стороны Украины. Такое мнение 24 Каналу озвучил начальник отдела международного военного сотрудничества КС ТрО, майор Тарас Березовец.
"Это часть военной операции, которая была проведена на территории соседней Белгородской области. Как мы видим, результаты этой операции являются чрезвычайно важными и показательными. То, что удалось поразить дамбу и прилегающие к ней инженерные здания", – подчеркнул он.
Почему эта атака важна?
Тарас Березовец отметил, что российская система ПВО не сработала. Это аргумент в пользу того, насколько она является неэффективной. Россияне не прикрыли этот стратегический объект так, как было нужно. Происходит подтопление российских позиций, в частности, российских блиндажей на линии боестолкновения.
Такие объекты являются легитимными целями. Украина долгое время воздерживалась от подобных атак, понимая, что это может каким-то образом влиять на ситуацию с гражданскими. Однако Россия уже четвертый год не соблюдает правила ведения войны и постоянно терроризирует гражданских.
Абсолютно правильное решение. Оно показательное. Главное – эффективное применение средств поражения должно нам сейчас показать, как мы будем действовать, как будут действовать Силы обороны, в частности, на российской территории,
– подчеркнул майор.
Что известно об атаке на Белгородское водохранилище?
Днем 25 октября губернатор Белгородщины заявил о якобы ударе HIMARS по плотине водохранилища. В частности, россияне боялись подтопления.
После удара по плотине Белгородского водохранилища россияне в Волчанске оказались отрезанными. Вследствие подрыва дамбы уровень воды в Северском Донце существенно поднялся, что парализовало логистику противника. Часть подразделений врага осталась отрезанной от основных сил, а в некоторых районах зафиксировано подтопление их блиндажей.
Командующий СБС Роберт Бровди "Мадьяр" подтвердил удар ВСУ по Белгородской дамбе. Уровень воды в водохранилище упал на 100 сантиметров.
Также он объяснил, как это повлияет на Южно-Слобожанское направление. По его словам, значительно усложняется вражеская логистика. Удар ВСУ фактически отрезал российские подразделения, которые переправлялись ею через Северский Донец, от основных сил. Поэтому продвижение оккупационных войск усложнилось.