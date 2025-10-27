Поэтому это правильное решение со стороны Украины. Такое мнение 24 Каналу озвучил начальник отдела международного военного сотрудничества КС ТрО, майор Тарас Березовец.

К теме Удар по дамбе Белгородского водохранилища: подтопление зафиксировали на спутниковых снимках

"Это часть военной операции, которая была проведена на территории соседней Белгородской области. Как мы видим, результаты этой операции являются чрезвычайно важными и показательными. То, что удалось поразить дамбу и прилегающие к ней инженерные здания", – подчеркнул он.

Почему эта атака важна?

Тарас Березовец отметил, что российская система ПВО не сработала. Это аргумент в пользу того, насколько она является неэффективной. Россияне не прикрыли этот стратегический объект так, как было нужно. Происходит подтопление российских позиций, в частности, российских блиндажей на линии боестолкновения.

Такие объекты являются легитимными целями. Украина долгое время воздерживалась от подобных атак, понимая, что это может каким-то образом влиять на ситуацию с гражданскими. Однако Россия уже четвертый год не соблюдает правила ведения войны и постоянно терроризирует гражданских.

Абсолютно правильное решение. Оно показательное. Главное – эффективное применение средств поражения должно нам сейчас показать, как мы будем действовать, как будут действовать Силы обороны, в частности, на российской территории,

– подчеркнул майор.

Что известно об атаке на Белгородское водохранилище?