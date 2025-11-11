Лавров назвал два условия, при которых Россия готова остановить войну

В России не собираются прекращать боевые действия на территории Украины без выполнения определенных требований. Кремль снова заговорил о демилитаризации и денацификации.

О циничных "условиях завершения войны" снова заявил министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров, передает 24 Канал.

Что говорят у Путина относительно войны в Украине?

Лавров снова повторил старую риторику о демилитаризации и денацификации Украины, назвав это условием завершения войны.

На слова российского министра ответил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Он отмечает, что на самом деле Россия не отказалась от своей главной цели, которая заключается в уничтожении украинской государственности, захвате территорий и вытеснении украинцев с собственной земли.

Так, все заявления Москвы о "мирных инициативах" без прекращения огня следует считать лишь попыткой уменьшить для себя последствия войны.

Милитаризация Украины – это неизбежное следствие российской агрессии и главная гарантия существования государства Украина в будущем наряду с другими гарантиями,

– подчеркнул Коваленко.

По его словам, если Кремль не меняет риторику, это означает, что он не несет достаточных потерь, поэтому давление на Россию нужно усиливать, в частности уничтожать ее военную инфраструктуру, усиливать санкции, лишать финансовой поддержки.

Россия должна стать территорией войны, иначе она перенесет войну на территорию стран НАТО,

– отметил руководитель ЦПИ.

Он также добавил, что остановить угрозу можно только тогда, когда будет уничтожена ее способность финансировать войну.

К слову, на днях представитель российского диктатора цинично заявил, что Россия "ничего не слышала" о миротворческих инициативах Виктора Орбана.

