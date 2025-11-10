О таком заявлении пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова пишут пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.

Актуально Пока Трамп президент, а я премьер – Венгрия не будет под санкциями США, – Орбан

Как у Путина оценивают предложения Виктора Орбана в урегулировании войны?

Дмитрий Песков коротко и дерзко заметил, что Кремлю ничего не известно о каких-то инициативах Венгрии по урегулированию российско-украинского конфликта.

Так, Россия игнорирует слова венгерского премьера, сказанные во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, Тогда Виктор Орбан назвал войну России против Украины "важнейшим вопросом" для Венгрии.

Он отметил, что стремится обсудить с Трампом возможные пути содействия "мирным усилиям". Премьер-министр Венгрии также заявил, что только Вашингтон и Будапешт выступают за мир, тогда как остальные европейские правительства якобы "хотят продолжения войны", надеясь на победу Украины.

Встреча Трампа и Орбана в Белом доме: основные тезисы