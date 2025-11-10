Про таку заяву прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова пишуть пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.

Дмитро Пєсков коротко й зухвало зауважив, що Кремлю нічого не відомо про якісь ініціативи Угорщини з урегулювання російсько-українського конфлікту.

Так, Росія ігнорує слова угорського прем'єра, сказані під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі, Тоді Віктор Орбан назвав війну Росії проти України "найважливішим питанням" для Угорщини.

Він зазначив, що прагне обговорити з Трампом можливі шляхи сприяння "мирним зусиллям". Прем'єр-міністр Угорщини також заявив, що лише Вашингтон та Будапешт виступають за мир, тоді як решта європейських урядів нібито "хочуть продовження війни", сподіваючись на перемогу України.

