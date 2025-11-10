Про таку заяву прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова пишуть пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.
Актуально Доки Трамп президент, а я прем’єр – Угорщина не буде під санкціями США, – Орбан
Як у Путіна оцінюють пропозиції Віктора Орбана у врегулюванні війни?
Дмитро Пєсков коротко й зухвало зауважив, що Кремлю нічого не відомо про якісь ініціативи Угорщини з урегулювання російсько-українського конфлікту.
Так, Росія ігнорує слова угорського прем'єра, сказані під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі, Тоді Віктор Орбан назвав війну Росії проти України "найважливішим питанням" для Угорщини.
Він зазначив, що прагне обговорити з Трампом можливі шляхи сприяння "мирним зусиллям". Прем'єр-міністр Угорщини також заявив, що лише Вашингтон та Будапешт виступають за мир, тоді як решта європейських урядів нібито "хочуть продовження війни", сподіваючись на перемогу України.
Зустріч Трампа й Орбана в Білому домі: основні тези
Перемовини лідерів держав відбулися 7 листопада. Під час зустрічі Трамп назвав угорського прем'єра впливовим лідером і зазначив, що Орбан може сприяти можливій зустрічі з очільником Кремля.
Зі свого боку, основною темою переговорів Орбан назвав війну в Україні, а Трамп підкреслив, що зустріч покликана започаткувати новий етап відносин між США та Угорщиною.
За підсумками перемовин Угорщина отримала річне звільнення від санкцій США на імпорт російської нафти та газу. Також знято обмеження для угорської АЕС "Пакш".
Аналітики критикують рішення, зазначаючи, що воно підриває серйозність санкцій проти Росії та може спонукати інші країни їх обходити. Політолог Петро Олещук додав, що США, ймовірно, погодилися на це в обмін на купівлю Угорщиною американського зрідженого газу.