Орбан пообіцяв, що США не будуть запроваджувати санкції проти його країни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Віктора Орбана у Facebook.

Як Орбан прокоментував свою зустріч з Трампом?

У Вашингтоні Орбан домігся, за його словами, безстрокового звільнення Угорщини від нафтових санкцій США.

Поки він (Трамп, – 24 Канал) там президент, а я тут прем'єр-міністр, санкцій не буде,

– заявив угорський прем'єр.

Орбан зазначив, що якби санкції США набули чинності, то ціни на комунальні послуги в Угорщині зросли б у 2 – 3 рази. До Різдва ціна досягла б 1000 форінтів. А своєю зустріччю з Трампом Орбан нібито врятував Різдво для угорських родин.

"Нам вдалося запобігти цій небезпеці. Щоб угорські родини могли мати Різдво, якого вони хотіли", – каже він.

Трамп зробив для Угорщини виняток у санкціях