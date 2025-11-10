Орбан пообіцяв, що США не будуть запроваджувати санкції проти його країни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Віктора Орбана у Facebook.
Як Орбан прокоментував свою зустріч з Трампом?
У Вашингтоні Орбан домігся, за його словами, безстрокового звільнення Угорщини від нафтових санкцій США.
Поки він (Трамп, – 24 Канал) там президент, а я тут прем'єр-міністр, санкцій не буде,
– заявив угорський прем'єр.
Орбан зазначив, що якби санкції США набули чинності, то ціни на комунальні послуги в Угорщині зросли б у 2 – 3 рази. До Різдва ціна досягла б 1000 форінтів. А своєю зустріччю з Трампом Орбан нібито врятував Різдво для угорських родин.
"Нам вдалося запобігти цій небезпеці. Щоб угорські родини могли мати Різдво, якого вони хотіли", – каже він.
Трамп зробив для Угорщини виняток у санкціях
Угорщина отримала звільнення від санкцій на імпорт російської нафти та газу від США на один рік, а не безстроково, як заявив Орбан.
Також він повідомив про звільнення від санкцій угорської атомної електростанції "Пакш".
Аналітики критикують це рішення, стверджуючи, що воно підриває серйозність санкційної політики США проти Росії та може стимулювати інші країни обійти обмеження.