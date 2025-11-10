Орбан пообещал, что США не будут вводить санкции против его страны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Виктора Орбана в Facebook.

Как Орбан прокомментировал свою встречу с Трампом?

В Вашингтоне Орбан добился, по его словам, бессрочного освобождения Венгрии от нефтяных санкций США.

Пока он (Трамп, – 24 Канал) там президент, а я здесь премьер-министр, санкций не будет,

– заявил венгерский премьер.

Орбан отметил, что если бы санкции США вступили в силу, то цены на коммунальные услуги в Венгрии выросли бы в 2 – 3 раза. К Рождеству цена достигла бы 1000 форинтов. А своей встречей с Трампом Орбан якобы спас Рождество для венгерских семей.

"Нам удалось предотвратить эту опасность. Чтобы венгерские семьи могли иметь Рождество, которого они хотели", – говорит он.

Трамп сделал для Венгрии исключение в санкциях