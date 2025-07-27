Будут сопротивляться, пока смогут, - обозреватель The Atlantic считает, что Путин недооценил украинцев

Журналистка Энн Эпплбаум, обозреватель журнала The Atlantic, высказалась о войне в Украине. Она заявила, что российский диктатор Владимир Путин с самого начала недооценил ситуацию.

По ее словам, он прежде всего недооценил украинцев, ведь очень мало знает о современной Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Эпплбаум DW.

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Что сказала Эпплбаум о Путине?

По мнению обозревателя The Atlantic, глава Кремля не понимал, что украинское правительство – это избранное правительство, которое имеет поддержку, и украинская национальная идентичность является реальной.

Украинцы будут сопротивляться, пока смогут. В том числе будут вести партизанскую войну, даже если Киев падет,

– объясняет Эпплбаум.

А также добавляет, что Путин не имел никаких контактов с современными украинцами, поэтому представляет себе украинцев из советского прошлого – украинских коммунистов, с которыми он, возможно, встречался 30 лет назад.

По словам Эпплбаум, он также не имеет представления о современной Украине. Кроме этого, диктатор, вероятно, недооценил способность и готовность Европы и США помогать Украине. И силу идей, которые мотивируют по крайней мере часть Запада и западных лидеров. По мнению Эпплбаум, это не только демократия, а единство и целостность.