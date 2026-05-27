Переговоры зашли в тупик: действительно ли Украину может ожидать затяжная война, – The Economist

Мирные переговоры между Украиной и Россией с участием США фактически заблокированы, а конфликт все больше описывают как войну на истощение. В то же время украинские власти не подтверждают заявления о том, что готовится длительное боевое противостояние.

Война постепенно переходит в фазу истощения, где ключевым фактором становится способность сторон выдерживать длительное экономическое и военное давление. Об этом пишет The Economist.

Почему Украину может ожидать война на истощение?

В начале 2026 года переговоры еще рассматривались как потенциальная основа для сложного компромисса, в частности обсуждались сценарии возможных территориальных уступок в обмен на гарантии безопасности. Однако эти инициативы не получили развития, а Россия не согласилась ни на какие конкретные предложения. 22 мая США официально прекратили участие в переговорах.

The Economist пишет, что боевые действия, вероятно, будут продолжаться до тех пор, пока одна из сторон не потеряет ресурсную и военную способность. При этом аналитики признают, что "точка слома" России остается неопределенной из-за сочетания санкционного давления и доходов от энергоресурсов.

Однако, украинские чиновники отмечают, что война имеет многомерный характер – включает фронт, киберпространство, информационные и демографические аспекты. Руководитель Центр противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что Украина должна быть готова к длительному противостоянию с Россией независимо от развития событий на фронте. По его словам, активная фаза боевых действий не может продолжаться бесконечно из-за потерь России и проблем с ресурсами, однако другие формы гибридной войны – кибероперации, информационное воздействие и диверсионная деятельность – могут сохраняться даже после снижения интенсивности боев.

В то же время источник РБК-Украина во власти опроверг публикацию The Economist о якобы подготовке Украины к "2 – 3 годам войны". В сообщении отмечается, что утверждение о том, будто в Киеве воспринимают затяжную войну как "новую реальность" и что президент Владимир Зеленский якобы давал соответствующие поручения, не соответствуют действительности и являются "старым вбросом".

Напомним, The Wall Street Journal писали о том, что в странах Европы растет беспокойство из-за возможной попытки России расширить конфликт за пределы Украины. По оценкам чиновников в сфере безопасности, Москва может проверять единство НАТО через провокационные действия против европейских государств. Среди потенциальных направлений риска называют страны Балтии, острова в Балтийском море и арктические регионы, входящие в зону ответственности Альянса.