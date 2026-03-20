"Они не захотели присоединиться к борьбе": Трамп назвал НАТО "трусами" из-за войны в Иране

Президент США Дональд Трамп в очередной раз выступил с резкой критикой НАТО: политик назвал союзников "трусами" из-за того, что они не присоединяются к военной операции США по разблокированию Ормузского пролива.

Соответствующее сообщение Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social.

В чем Трамп обвиняет НАТО?

Президент США раскритиковал страны НАТО за нежелание участвовать в войне против Ирана, ведь они продолжают жаловаться на рост мировых цен на нефть.

Кроме того, Дональд Трамп назвал Альянс "бумажным тигром", намекая на то, что НАТО выглядит сильным только внешне, но на самом деле является уязвимым и слабым.

Без США НАТО – это бумажный тигр! Они не захотели присоединиться к борьбе, чтобы остановить Иран, который стремится получить ядерное оружие. Теперь, когда эта борьба выиграна в военном плане, причем для них это не несет почти никакой опасности, они жалуются на высокие цены на нефть, которые вынуждены платить, но не хотят помогать в открытии Ормузского пролива – это простой военный маневр, который и является единственной причиной высоких цен на нефть,

– говорится в заметке.

Американский лидер подчеркнул, что он считает потенциальную операцию в Ормузском проливе "легкой" и с "незначительным риском".

В то же время политик заявил, что США запомнят этот шаг со стороны союзников.

Что происходит в Ормузском проливе?