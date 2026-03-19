А старая тактика Рютте в общении с Трампом уже не работает. Об этом рассказали Politico.

Почему между Трампом и Рютте ухудшились отношения?

В Вашингтоне очень хотели, чтобы страны НАТО помогли в Иране. Но те отказались. Тогда Трамп в очередной раз пригрозил, что подумает над ролью США в Альянсе.

В ответ генеральный секретарь НАТО прибегнул к своей привычной тактике в отношении Трампа: избегать критики президента публично и работать за кулисами над решением проблемы,

– наблюдали журналисты.

Один из дипломатов НАТО сказал журналистам: Рютте предпочитает держаться в тени. Мало что даст, если он выскажется, ведь желание Трампа нельзя удовлетворить. Но война на Ближнем Востоке усложняет положение генсека НАТО.

Рютте старается быть очень дипломатичным и обходить острые углы, за что его клюют с обеих сторон. В Европе его считают подхалимом, который только озвучивает мнение Трампа. А в США критикуют за недостаточную решительность. Тем временем Марк Рютте пытается сдержать Трампа от того, чтобы развалить НАТО.

Несмотря на требования Трампа, НАТО имеет мало полномочий для действий в Иране, а неприязнь союзников к войне затрудняет поиск необходимого консенсуса относительно любого участия альянса. Однако чем дольше длится конфликт, тем больше он высасывает ресурсы из основных задач альянса – поддержки Украины и подготовки к потенциальной войне с Россией,

– отметило СМИ.

Интересно! Питер Веземан, старший исследователь вооружений аналитического центра Стокгольмского международного института исследования проблем мира, обратил внимание, что в Европе уже очень высокий спрос на оружие. А "все, что сейчас используется на Ближнем Востоке, в частности системы противовоздушной обороны, вероятнее всего, придется заменить".

Среди союзников нет консенсуса по войне в Иране, им не нравится, что Трамп не консультировался с ними. Ближний Восток находится как бы вне военной зоны ответственности альянса, и еще больше усложняет коллективный ответ.

В конце концов, в какой-то момент Европе придется решить, отправлять системы ПВО в Украину или на Ближний Восток. Если выберут второй вариант, это подорвет способность ЕС защищать себя.

Трамп зависим от других больше, чем думает

Политолог Игорь Рейтерович сказал 24 Каналу, что Трампу стоит утихомирить гордыню и попытаться договориться с другими странами. Потому что если военная операция США неплохая, то с политической стороны все выглядит так себе.