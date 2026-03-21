Трамп требует от стран Персидского залива 5 триллионов долларов на войну с Ираном, – СМИ

Президент США Дональд Трамп выдвинул финансовые требования к странам Персидского залива. Он просит тех заплатить, если они хотят продолжения войны с Ираном или мира.

Об этом сообщает издание Nabd, ссылаясь на слова оманского журналиста Салема Аль-Джахури.

Какие требования Трамп выдвигает перед союзниками?

Как пишут медиа, государствам Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива предложили два варианта:

в случае продолжения боевых действий – взнос в 5 триллионов долларов;

за прекращение войны – 2,5 триллиона долларов.

В тот же день Трамп подчеркнул, что Вашингтон не ставит целью смену власти в Иране. По его словам, США действуют в координации с партнерами, стремясь достичь результатов в области безопасности без затягивания конфликта.

Он также заявил, что удары, нанесенные американскими и израильскими силами, существенно ослабили иранскую инфраструктуру, и ее восстановление станет сложным и длительным процессом.

