Трамп требует от стран Персидского залива 5 триллионов долларов на войну с Ираном, – СМИ
Президент США Дональд Трамп выдвинул финансовые требования к странам Персидского залива. Он просит тех заплатить, если они хотят продолжения войны с Ираном или мира.
Об этом сообщает издание Nabd, ссылаясь на слова оманского журналиста Салема Аль-Джахури.
Смотрите также США готовят войска к наземной операции в Иране, – CBS
Какие требования Трамп выдвигает перед союзниками?
Как пишут медиа, государствам Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива предложили два варианта:
- в случае продолжения боевых действий – взнос в 5 триллионов долларов;
- за прекращение войны – 2,5 триллиона долларов.
В тот же день Трамп подчеркнул, что Вашингтон не ставит целью смену власти в Иране. По его словам, США действуют в координации с партнерами, стремясь достичь результатов в области безопасности без затягивания конфликта.
Он также заявил, что удары, нанесенные американскими и израильскими силами, существенно ослабили иранскую инфраструктуру, и ее восстановление станет сложным и длительным процессом.
Трамп задумался о сворачивании операции на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп заявил о возможности сворачивания военных операций на Ближнем Востоке, отметив, что США близки к достижению целей в войне.
Отдельно он подчеркнул необходимость защиты союзников США в регионе, в частности Израиля, Саудовской Аравии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна и Кувейта.
Также Трамп отметил, что контроль за Ормузским проливом должен осуществляться странами, которые им пользуются.