Так есть переговоры или нет: в Иране странно высказались о контактах с США

Из Ирана и США поступают различные сигналы о переговорах. Если бы они состоялись, это было бы лучшим завершением войны, потому что из-за действий США и Израиля мир страдает от экономического кризиса.

Впрочем, израильские источники, с которыми говорили СМИ, скептичны относительно переговоров. Об этом сообщили Reuters.

Смотрите также "Победные" видео на 2 минуты вместо реальных отчетов: Трампу говорят не все о войне в Иране

Иран и США ведут переговоры или нет?

В Иране официально отрицали переговорный процесс, а неофициально СМИ писали, что Моджатаба Хаменеи тайно передал Стиву Уиткоффу согласие на переговоры.

Самое новое заявление прозвучало в среду, 25 марта, от министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи.

Передача сообщений через наши дружественные страны и наша реакция в виде изложения своей позиции или обнародования необходимых предупреждений не является переговорами или диалогом,

– сказал он, выступая на государственном телевидении.

То есть признал, что посредники есть и что Иран вроде и рассматривает предложение США, и не спешит соглашаться на что-то.

Дональд Трамп отреагировал на это так: Иран стремится заключить соглашение, но не говорит об этом официально – боится, что тогда режим убьет тех, кто предлагал дипломатию.

Обратите внимание! США передали Ирану предложение из 15 пунктов. Оно предусматривает восстановление прохождения судов по Ормузскому проливу, изъятие запасов высокообогащенного урана Ирана, ограничение его программы баллистических ракет и прекращение финансирования региональных союзников.

"Высокопоставленный израильский чиновник обороны заявил, что Израиль скептически относится к тому, что Иран согласится на условия, и что Израиль обеспокоен тем, что американские переговорщики могут пойти на уступки. Израиль также хочет, чтобы любое соглашение сохранило за ним право наносить превентивные удары, сообщил второй источник", – говорится в материале Reuters.

Мир в кризисе из-за войны на Ближнем Востоке

Тем временем в США раздумывают над сухопутным вторжением в Иран. Это происходит на фоне рекордного падения поддержки Трампа: 61 процент американцев не одобряет военные удары США по Ирану.

А мир все больше погружается в кризис.

Когда Иран держит Ормузский пролив в заложниках, каждая страна платит выкуп – на заправке, в продуктовом магазине, в аптеке. Ни одной стране нельзя позволить дестабилизировать мировую экономику таким образом,

– высказался Султан Аль-Джабер, генеральный директор государственной нефтяной компании Абу-Даби ADNOC.

Он сказал, что блокирование Ормузского пролива Ираном – экономический терроризм.

Из-за войны в Иране на полтора месяца перенесли и встречу Трампа и Си – неформально говорят, что до завершения боевых действий.

То есть через месяц после начала операции "Эпическая ярость" можно говорить, что США не достигли своих целей.