Об этом рассказали NBC News. В большой статье медийщики подробно проанализировали действия администрации США.

От Трампа скрывают правду об Иране?

Собственно, NBC News достаточно осторожно предположили это. В материале не сказано, что это чья-то злая воля или умышленный обман, но недомолвки в отчетах точно есть – вероятно, из-за того, что Трампу больше нравится гордиться, чем смотреть правде в глаза.

Однако издание напомнило, что исторически "помощникам приходилось находить баланс между предоставлением полной картины событий и акцентом на успехах в выполнении основных целей". Поэтому это не что-то новое, что ввел лично Трамп.

Форма отчетов об Иране для Трампа – преимущественно видео. В 2 минуты монтажеры "упаковывают" самые большие и успешные удары по иранским целям за предыдущие 48 часов. Ролик показывают Трампу ежедневно с начала войны в Иране.

Впрочем, это не единственный источник информации. Президент еще якобы говорит с ведущими военными и разведывательными советниками, иностранными лидерами и читает новости.

С последним интересно, ведь некоторые данные Трамп узнал из новостей – и был возмущен. Например, когда были подбиты американские самолеты-заправщики. Помощники объяснили: не говорили об этом, потому что повреждения не были значительными. Зато Трамп, вместо того чтобы сосредоточиться на качестве получаемой информации, начал обвинять СМИ, что те хотят поражения Америки.

Все это заставляет некоторых союзников думать, что Трамп или не получает информации о полной картине войны, или не воспринимает ее.

Между тем чиновники США объясняют: не могут информировать Трампа о каждом ударе, ведь их ежедневно сотни. Поэтому смонтированное видео, "хотя и демонстрирует возможности США, не отражает полного масштаба конфликта".

В то же время президент США рассказал, что может различить сгенерированные видео, которые распространяют иранцы в интернете, и понимает, что Израиль не горит так, как изображено в соцсетях. А чтобы выяснить, что произошло с авианосцем "Авраам Линкольн", правда ли Иран ударил по нему, Трамп позвонил военным.

Какие планы у Трампа по Ирану дальше?

Политический эксперт Андрей Городницкий рассказал 24 Каналу, что Трамп сделал ставку на протесты в Иране – и просчитался. Поэтому, что следовало начать военную операцию раньше, когда протесты еще не подавили.

Сейчас, вероятно, Америка все же планирует сухопутную операцию в Иране. И если это не удастся, это станет концом для Трампа, потому что он и так в трудной ситуации.