Про це розповіли NBC News. У великій статті медійники детально проаналізували дії адміністрації США.

Від Трампа приховують правду про Іран?

Власне, NBC News досить обережно припустили це. У матеріалі не сказано, що це чиясь зла воля чи зумисний обман, але недомовки у звітах точно є – імовірно, через те, що Трампу більше подобається пишатися, аніж дивитися правді у вічі.

Проте видання нагадало, що історично "помічникам доводилося знаходити баланс між наданням повної картини подій та акцентом на успіхах у виконанні основних цілей". Тож це не щось нове, що запровадив особисто Трамп.

Форма звітів про Іран для Трампа – переважно відео. В 2 хвилини монтажери "запаковують" найбільші та найуспішніші удари по іранських цілях за попередні 48 годин. Ролик показують Трампу щодня з початку війни в Ірані.

Втім, це не єдине джерело інформації. Президент іще нібито говорить із провідними військовими та розвідувальними радниками, іноземними лідерами та читає новини.

З останнім цікаво, адже деякі дані Трамп дізнався з новин – і був обурений. Наприклад, коли було підбито американські літаки-заправники. Помічники пояснили: не говорили про це, бо пошкодження не були значними. Натомість Трамп, замість того щоб зосередитися на якості отримуваної інформації, почав звинувачувати ЗМІ, що ті хочуть поразки Америки.

Все це змушує деяких союзників думати, що Трамп або не отримує інформації про повну картину війни, або не сприймає її.

Тим часом посадовці США пояснюють: не можуть інформувати Трампа про кожен удар, адже їх щодня сотні. Тож змонтоване відео, "хоча й демонструє можливості США, не відображає повного масштабу конфлікту".

Водночас президент США розповів, що може розрізнити згенеровані відео, які поширюють іранці в інтернеті, і розуміє, що Ізраїль не горить так, як зображено в соцмережах. А щоб з'ясувати, що сталося з авіаносцем "Авраам Лінкольн", чи правда Іран ударив по ньому, Трамп зателефонував військовим.

Які плани в Трампа щодо Ірану далі?

Політичний експерт Андрій Городницький розповів 24 Каналу, що Трамп зробив ставку на протести в Ірані – і прорахувався. Тому, що слід було розпочати військову операцію раніше, коли протести ще не придушили.

Зараз, імовірно, Америка усе ж таки планує сухопутну операцію в Ірані. Та якщо це не вдасться, це стане кінцем для Трампа, бо він і так у скрутній ситуації.