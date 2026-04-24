В Індії обурилися заявою президента США Дональда Трампа, який у соцмережі Truth Social назвав країну "пекельною дірою". Про це пише The Guardian.

Що відомо про нові скандальні висловлювання Трампа?

У матеріалі йдеться про публікацію, де Трамп поширив висловлювання консервативного подкастера Майкла Севіджа щодо імміграційної політики США. У тексті, зокрема, критикували право на громадянство за народженням. У дописі індійських іммігрантів у сфері технологій звинуватили в небажанні брати на роботу корінних білих американців, а також безпідставно заявили, що вони погано володіють англійською мовою.

Дитина тут одразу отримує громадянство, а потім вони привозять сюди всю родину з Китаю, Індії чи якоїсь іншої пекельної діри на цій планеті,

– обурився Трамп.

Як відреагували в Індії на звинувачення Трампа?

Речник Міністерства закордонних справ Індії Рандхір Джайсвал заявив, що такі висловлювання є необґрунтованими та не відповідають реальності відносин між країнами, які базуються на взаємній повазі.

Конгресмен Амі Бера, який є сином іммігрантів із Індії, також розкритикував Трампа, назвавши його слова образливими та негідними президента.

Президенту Трампу, який народився в заможній і привілейованій родині, ніколи не доводилося стикатися з такими труднощами, з якими стикаються багато сімей іммігрантів,

– підкреслив він.

Правозахисна організація Hindu American Foundation заявила, що подібна риторика може посилити ксенофобію та расизм і поставити під загрозу безпеку громад.

