Трамп заявил, что война с Ираном "почти завершена"

Президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном близится к завершению. В то же время он подчеркнул, что операция еще не полностью закончена.

По словам журналистки Марии Бартиромо, Трамп также заверил, что не планирует возобновлять боевые действия. Об этом пишет FOX Business.

Какое заявление сделал Трамп?

Президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном "очень близка к завершению".

Я думаю, что это почти кончено, да. Я считаю, что это очень близко к концу,

– сказал он.

В то же время Трамп подчеркнул, что окончательно операция еще не завершена. По его словам, США сохраняют давление на Иран и не исключают дальнейших шагов в зависимости от развития ситуации.

"Если бы я сейчас снял ставки, им понадобилось бы 20 лет, чтобы отстроить эту страну. И мы еще не закончили", – подчеркнул президент США.

Отдельное внимание привлекли слова журналистки Марии Бартиромо. Она заявила, что во время разговора Трамп прямо ответил, что война "завершена". В то же время в публичных комментариях президент высказывается осторожнее, подчеркивая, что она лишь приближается к завершению.

Кроме того, по словам Бартиромо, Трамп не планирует возобновлять военную операцию против Ирана. Это может свидетельствовать о намерении перейти к дипломатическому урегулированию конфликта.

На фоне этих заявлений ожидается новый раунд мирных переговоров между США и Ираном. Переговоры должны возобновиться после консультаций в Пакистане, которые длились более 20 часов, но не завершились прорывом. Вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил о "значительном прогрессе", но признал, что окончательного соглашения достичь не удалось. По его словам, дальнейшее развитие ситуации зависит от позиции Ирана.

Несмотря на заявления о возможном завершении войны, США продолжают жесткую политику. В частности, Трамп ввел морскую блокаду иранских портов, что свидетельствует о сохранении давления на Тегеран.

