"Хитрый ход": Иран не поверил Трампу и резко ответил на заявление о перемирии
- Иран резко отреагировал на решение Трампа о продлении режима прекращения огня, считая это попыткой выиграть время.
- Иранская сторона обвинила президента США в попытке использовать паузу для перегруппировки.
В Иране резко отреагировали на решение президента США Дональда Трампа продлить режим прекращения огня. В Тегеране считают это не шагом к миру, а попыткой выиграть время.
Там также заявили, что США не имеют права диктовать условия. Об этом пишет CNN.
Как отреагировали на заявления Трампа в Иране?
Советник спикера парламента Иран Махди Мохаммади резко раскритиковал заявление американского лидера о продлении перемирия. По его словам, действия Вашингтона не имеют ничего общего с реальным стремлением к деэскалации.
Сторона, которая проигрывает, не может диктовать условия. Продолжение блокады – это осада, которая ничем не отличается от бомбардировки,
– заявил он.
Он также отметил, что продолжение прекращения огня со стороны США "ничего не значит" для Тегерана и не меняет ситуацию на практике.
Иранская сторона считает, что решение Вашингтона имеет скрытый мотив. В частности, Мохаммади обвинил Дональда Трампа в попытке использовать паузу для перегруппировки.
"Это хитрый ход, чтобы выиграть время для неожиданного удара. Пришло время Ирану взять инициативу на себя", – сказал он.
Также в Тегеране отметили, что именно морская блокада, которую США не отменяют, остается главной преградой для любых переговоров.
Что известно о заявлениях Трампа?
Ранее Дональд Трамп заявил, что согласился продлить режим прекращения огня с Ираном по просьбе пакистанских лидеров. Речь идет о фельдмаршале Асиме Мунире и премьер-министре Шехбазе Шарифе. По словам Трампа, это решение было необходимо, чтобы дать Тегерану время сформировать единую переговорную позицию.
Американский президент подчеркнул, что Иран сейчас является "серьезно расколотым", что затрудняет диалог. В то же время, несмотря на формальное перемирие, США не отказались от давления. Вашингтон продолжает морскую блокаду и сохраняет полную боевую готовность своих сил.
Трамп прямо заявил, что приказал военным оставаться наготове и не ослаблять ограничения против Ирана. Таким образом, перемирие фактически сочетается с жесткими экономическими и военными мерами.
Именно отмена блокады является ключевым требованием Тегерана для возвращения к переговорам. Из-за этого процесс урегулирования фактически зашел в тупик.