Операция Трампа в Иране: в США сделали ошеломляющее заявление

Лидер меньшинства Палаты представителей США Хаким Джеффрис заявил, что Трамп не предоставил никаких конкретных объяснений действий США в Иране. Он также добавил, что эта война может продлиться еще несколько недель.

В США заявили, что страна не исключает возможности ввода войск в Иран. Об этом сообщили в CNN.

Смотрите также Чего на самом деле Трамп хочет от Ирана: эксперт предположил цель операции США

Какие планы имеет США в отношении Ирана?

По словам Хакима Джеффриса, до сих пор нет никакого объяснения причин продолжения войны, а также отсутствуют доказательства существования прямой угрозы для США или их интересов в регионе.

Он отметил, что вопрос о "конечной игре" остается открытым, и пока нет ясности относительно того, чем на самом деле руководствовалась власть при принятии этого решения.

Ну, президент отметил, что он не исключает возможности затягивания войны на несколько недель, однако американский народ решительно выступил бы против этого,

– отметил Джеффрис.

Он также ушел от ответа на вопрос о финансировании обороны, отметив, что сейчас важнее восстановить контроль Конгресса над войной.

Что известно о ситуации в Иране?