Они никогда не будут иметь ядерного оружия, Трамп раскрыл детали переговоров с Ираном

После более 3 недель войны на Ближнем Востоке Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в переговорах с Ираном. Он отметил, что стороны якобы уже имеют немало общих позиций, в частности в вопросе ядерного оружия.

Об этом американский президент рассказал во время общения с журналистами, подробности передает информационное агентство Reuters.

Что известно о деталях переговоров?

По словам главы Белого дома, сейчас существует много точек соприкосновения с Ираном. Речь идет примерно о 15 позициях возможного соглашения, по которым уже есть определенные договоренности. А ключевым условием является полный отказ Ирана от ядерного оружия. Он подчеркнул, что этот вопрос является приоритетным и, как утверждает, Тегеран согласился на такие ограничения.

Они никогда не будут иметь ядерного оружия, они согласились на это,

– сказал Трамп.

Президент США также отметил, что инициатива по контактам исходила именно от Ирана. По его словам, причиной стало нежелание иранской стороны допустить возможные удары со стороны американских сил по энергетической инфраструктуре.

Дональд Трамп добавил, что ситуация могла обостриться уже в ближайшее время, в частности, говорилось о потенциальном ударе по крупной электростанции, стоимость которой превышает 10 миллиардов долларов.

В то же время он отметил, что именно угроза таких действий подтолкнула Иран к переговорам. По словам Трампа, Тегеран демонстрирует готовность к заключению соглашения, и Соединенные Штаты также открыты к этому.

Кстати, со своей стороны власти Ирана опровергли заявления президента США о переговорах, заявив, что он, мол, "отступает" после предупреждений Тегерана.

