Два месяца хаоса: как война Трампа против Ирана затягивается, бьет по всем, но дает шанс Украине
- США и Израиль уже два месяца ведут войну против Ирана, которая влияет на мировую экономику и политическую ситуацию.
- Украина активно поддерживает США в этой войне, предоставляя технологическую помощь и экспертов, что улучшает ее международный имидж.
28 апреля пройдет уже 2 месяца с начала очень странной войны США и Израиля против Ирана, в которую против своей воли были втянуты десятки других государств, а последствия ощущает весь мир. И, похоже, будет ощущать еще долго.
О том, как изменился Ближний Восток за 2 месяца, что на регион и мир в целом ждет дальше – рассказывает 24 Канал. В этом нам помог разобраться востоковед, заместитель директора украинского Think Tank "Центр ближневосточных исследований" Сергей Данилов.
Что происходит в Иране и почему все идет наперекосяк?
Война против Ирана, если бы не была такой трагедией, должна была бы стать мемом. Или "совами" из сериала Twin Peaks, то есть не тем, чем кажется. В ней все идет наперекосяк. Потому что террористический режим религиозных фанатиков – безусловное зло и его надо было снести. Но делать это нужно было мудро и взвешенно. К сожалению, ни то, ни другое не является добродетелями действующей администрации Белого дома, поэтому вместо Epic Fury получается Epic Fail.
Потому что президент США полез в самое пекло, никого из союзников об этом не уведомив, а теперь обижается, что никто из них не хочет вмешиваться в "войну Трампа". Кроме Израиля, который всегда за любую "движуху" в регионе.
Фактически сейчас именно Израиль – единственный рациональный участник этой войны, ведь просто уничтожает своего ярого врага, который мечтал о том же. Зато Трамп, который вообще-то в этой конструкции лишний, с грацией слона в магазине вошел в режим "циничного барыги".
Таким образом президент самой могущественной страны мира пытается найти бонусы для себя, но не находит, потому что увеличение цен на нефть и кризис на рынке природного газа дает сверхприбыли американским компаниями, но добычу радикально увеличить они не способны, а рост цен на бензин на АЗС превращает все это в электоральное самоубийство.
Поэтому Трамп сейчас просто объявляет "победу за победой" и снимает санкции с России. Пока КСИР минирует Ормузский пролив.
На самом же деле цели США в войне не достигнуты, более того – мировой гегемон сейчас решает проблему, которой 2 месяца до того просто не существовало в природе. Говорится о блокаде Ормузского пролива, которая привела к кризису на рынке углеводородов.
Почему Ормузский пролив так важен / Инфографика 24 Канала
Но не только о нем, потому что на самом деле худшего сценария, к счастью, удалось избежать и нефть сейчас не по 200 долларов, а лишь прыгает в районе 100. Говорится о кризисе доверия союзников к США. Очевидно сейчас никто из ближневосточных партнеров США больше не считает американские гарантии безопасности в обмен на "целование в задницу" (согласно прямой речи Трампа, – 24 Канал), взятку самолетом, обещанные триллионы инвестиций и десятки миллиардов аффилированных семьей президента лицам чем-то надежным. И именно это является главным следствием войны для США.
При этом армия США действительно проявила себя с лучшей стороны, наглядно продемонстрировав России и Китаю свои преимущества. Вот только этого оказалось недостаточно. Без наземной операции Иран быстро не победить, а тактика блокады и экономического подавления, которая сработала, например, с Японией во время Второй мировой, конкретно против Ирана не дает гарантий.
Потому что на все это нужно время. Которого у Трампа может и не быть. Потому что на носу – мидтермы (промежуточные выборы в США), а он сейчас имеет худшие рейтинги за все время. От него отвернулись даже фанатики MAGA, а 21% американцев, которые полтора года назад голосовали за него теперь жалеют о своем выборе.
Поэтому каждый лишний день войны против Ирана – это гвоздь в крышку гроба республиканцев на осенних выборах. Трамп, когда-то осуществив рейдерский захват Республиканской партии, сейчас пожинает последствия, потому что она прочно привязана к нему и ассоциируется теперь только с ним. Поэтому соперникам даже не надо ничего делать (что они и делают) – Трамп сам себя закапывает и убивает шансы собственной партии.
Почему Иран не пойдет на уступки?
Действующая власть Ирана, которой сейчас является Корпус Стражей Исламской Революции (КСИР, – 24 Канал), это хорошо понимает и поэтому ведет себя с мировым гегемоном максимально вызывающе. Переговоры о завершении войны или хотя бы перемирия стали буквально издевательством над американцами. Поэтому Трамп вынужден включать свое знаменитое TACO и идти на уступки иранцам, объявляя все новые и новые дедлайны и перемирия. При этом до реального взаимопонимания так же далеко.
Иран страдает, но, как ни парадоксально, медийно переигрывает США, сумев убедить мир в том, что Трамп и вся американская армия стали марионетками Израиля.
По мнению востоковеда Сергея Данилова, КСИР считает, что время играет на них. И в их системе координат это может быть правдой.
Режим прекращения огня очень странный. Есть сообщения о том, если до воскресенья стороны не согласятся не просто вернуться за стол переговоров, а подписать соглашение, то возобновляется бомбардировка. Если бы у Трампа было время, то водная блокада портов, экспорта и импорта Ирана привела бы к коллапсу государства. Но есть ли у Трампа время? Вопрос дискуссионный. На него давят внутри страны, давят партнеры.
А в Иране на корпус никто давить не может. И они – правящая хунта в Иране, считают, что у них есть месяц – два, а у Трампа есть неделя-две. И Трамп это тоже понимает. И поэтому вероятность возобновления бомбардировок, ракетно-бомбовых ударов по Ирану достаточно высока. Это может сопровождаться короткими периодами ударов снова и восстановлением режима прекращения огня.
Под "ударами" следует понимать не уничтожение военной инфраструктуры, потому что банк целей был фактически выбит за предыдущие 2 месяца. Теперь это будут удары по гражданской инфраструктуре. И если раньше этим занимался в основном Израиль, то сейчас уже Трамп угрожает уничтожить "целую цивилизацию". Своими заявлениями президент США нормализует потенциальные военные преступления – удары по гражданским объектам – мостам, электростанциям и тому подобное. Потому что ровно тем же в Украине занимается Россия, лидеры которой получили за эти действия ордера на арест от МУС.
Вот только новые американские бомбардировки и разрушения не могут убедить КСИР сложить оружие. Потому что прекращение борьбы будет означать для корпуса не только позор, но и потерю власти, а значит – физическую смерть. Эти ребята более 40 лет убивали, а в январе 2026-го не побоялись расстрелять более 30 тысяч своих же граждан не для того, чтобы сейчас сложить оружие и сказать – "извините, немного погорячились".
Им никто не простит и прекращение сопротивления будет означать смерть. И режима, и их собственную. Поэтому КСИР будет продолжать войну, не думая о возможных последствиях для своего народа. Это уже не ситуация из старого анекдота о сыне алкоголика, который будет меньше есть, потому что отца уволили с работы. Здесь более слабого просто убьют.
У КСИР экзистенциальная цель сохранения режима. Часть из них являются апокалиптическими фанатиками. Это правда, это реальность. И это надо понимать. Они не боятся. Ахмад Вахиди (глава КСИР, – 24 Канал) не боится. А он, де-факто, сейчас руководит страной. И люди, которые окружают его, эти четыре генерала, также. Поэтому они считают, что их ситуация выигрышная. Они могут как пересидеть Трампа, так и выдержать его бомбардировки. Самое главное для них, чтобы сохранились те, кто выйдет на улицу и будет расстреливать протестующих.
В перспективе это делает вполне вероятным сценарий деградации власти в Иране и превращения 90-миллионной страны в Сирию после арабской весны или Ирак после свержения Саддама Хусейна. С миллионами беженцев, бешеным кризисом, кучей радикалов и войной всех против всех. Но это будет потом. И КСИР так далеко не заглядывает, имея за стратегию "ты умрешь первым сегодня, а я завтра".
На Ближнем Востоке образуется вакуум безопасности?
Зато об этом еще и как думают арабские соседи Ирана. И очень боятся такого сценария. По мнению Сергея Данилова, он – не единственный, но достаточно вероятен.
Также эксперт констатирует наличие вакуума силы в регионе. Ведь США показали, что не могут никого защитить, более того, не слишком к этому и стремятся.
Все начали задумываться над альтернативами. Все начали говорить, что американские военные базы – это не защита, а дополнительная угроза. Начали говорить, что предыдущая модель "нефть в обмен на безопасность" не совсем работает. Никто до конца от США не откажется в любом случае.
Эксперт констатирует ситуацию, когда в регионе образовался некий вакуум безопасности. Это является большой угрозой, но также и возможностью.
Все хотят дополнительных гарантий, союзов, сил и средств. Но есть одна большая проблема. Так же, как и в Европе, так же на Ближнем Востоке. Кто на себя возьмет ответственность, финансирование и кто будет готов выступать гарантом? Сейчас какие-то потуги в этом направлении демонстрирует Пакистан, который уже разместил войска в Саудовской Аравии, сейчас подписывает соглашение с Катаром. Но Пакистан, по моему мнению, немножко прыгает выше головы. Но, тем не менее, на самом деле идет поиск новой конфигурации обеспечения безопасности на Ближнем Востоке.
Украина громко заявляет о себе?
Нынешние события демонстрируют, что одному государству не по силам стать защитником для всех. Для этого есть разные ограничения. Кто-то не тянет эту роль физически, кто-то ментально. Зато вариант с форматом коллективной безопасности может стать новым решением.
В этой истории появляется место для Украины. Наше государство за время войны против Ирана очень громко заявило о себе. Президент Зеленский публично поддержал народ Ирана в его борьбе против тирании, а Украина официально заявила о желании и возможности помочь США (сейчас даже готова отправить свои боевые корабли в Ормуз).
Американцы в лице Трампа, который перед тем вообще умолял о помощи, от нее публично отмахнулись, но неофициально приняли. И речь не только о дронах Merops – продукцию компании Project Eagle бывшего топ-менеджера Google Эрика Шмидта, который сейчас работает на украинский оборонный сектор, но и систему обнаружения дронов Sky Map и другие технологические и экспертные решения. Все это уже защищает американских военных от иранских дронов.
Также Украина направила свои группы экспертов (по разным оценкам – от 200 до 220 человек) непосредственно в страны Ближнего Востока, которые очень пострадали от иранских дронов и несостоятельности США. Впоследствии состоялся официальный визит Владимира Зеленского на Ближний Восток, во время которого были подписаны меморандумы о сотрудничестве с основными игроками в регионе.
По мнению Сергея Данилова, для Украины – это однозначная история успеха, что будет иметь стратегические последствия.
Если смотреть на медийный дискурс, то он изменился не до конца. Все равно пишут не "война России против Украины", а "конфликт", "украинский кризис", – это все остается. Но тональность стала лучше и количество публикаций об Украине резко возросло.
Стоит отметить, что Украина стала резидентом в регионе не в 2026 году. И до этого в СМИ появлялись сообщения о тайных операциях в Судане, Сирии и Ливии, а до того – в Афганистане (эвакуация беженцев из аэропорта в 2021 и прикрытие сил НАТО). Сейчас же пазл сложился и Украина в глазах многих стала мощной силой, а главное – надежным партнером.
Я могу говорить об изменении восприятия Украины. Оно изменилось кардинально. Если Украина до 28 февраля этого года воспринималась в двух ипостасях. Жертва, слабая жертва, которую, может, и жаль, но за жертву циничные люди не вписываются. Слабая жертва – это худший образ. И второй образ, который был в Украине на Ближнем Востоке – это марионетка Соединенных Штатов. Так вот эти два образа теперь разрушены на Ближнем Востоке.
Украина представляется теперь не как американская марионетка, а как субъект, который самостоятельно принимает решения. С одной стороны. А с другой стороны, не как жертва, а как донор безопасности. Получится там что-то из нашего участия или нет – уже не имеет значения. Об этом мало кто напишет, если вообще напишут. А вот о том, что "Украина оказалась большим другом, чем те, кого мы называли своими друзьями", – это прямая цитата очень известного и влиятельного саудовского публициста – в истеблишменте, который принимает решения, запомнят все.
Действительно, эта война рано или поздно завершится. Ее последствия с нами на годы. Но и выводы также. А именно они прокладывают путь в будущее и дают ответы на риторический вопрос Владимира Зеленского: "Трамп – два с половиной года, а потом что?"
Часті питання
Какие последствия войны США и Израиля против Ирана для региона и мира?
Эта война привела к блокаде Ормузского пролива, что вызвало кризис на рынке углеводородов. Кроме того, она вызвала рост цен на нефть и бензин, что может иметь электоральные последствия для администрации Трампа. Война также уничтожила доверие союзников к США, поскольку американские гарантии безопасности стали сомнительными.
Почему Иран не идет на уступки в конфликте с США?
Корпус Стражей Исламской Революции в Иране считает, что время играет в их пользу. Они не боятся Трампа и готовы выдержать его бомбардировки. Иран убежден, что прекращение борьбы будет означать потерю власти и физическую гибель для их лидеров, поэтому они выбирают продолжение сопротивления.
Какова роль Украины в текущем конфликте на Ближнем Востоке?
Украина активно поддерживает США в борьбе против Ирана, в частности, предоставляя технологии и экспертную поддержку. Президент Зеленский публично поддержал народ Ирана, а Украина заявила о готовности направить свои боевые корабли в Ормуз. Это способствовало изменению восприятия Украины на международной арене - теперь ее считают надежным партнером и донором безопасности.
Какие изменения произошли в восприятии Украины на Ближнем Востоке в контексте войны против Ирана?
Восприятие Украины на Ближнем Востоке кардинально изменилось - она больше не воспринимается как слабая жертва или марионетка Соединенных Штатов. Украина теперь рассматривается как субъект, самостоятельно принимающий решения, и как донор безопасности, что значительно повысило ее репутацию в регионе.
Как повлияла война США и Израиля против Ирана на экономическую ситуацию в мире?
Война вызвала блокаду Ормузского пролива, что привело к кризису на рынке углеводородов. Это вызвало увеличение цен на нефть и природный газ, что дало сверхприбыли американским компаниям, но также привело к росту цен на бензин, что стало электоральным вызовом для администрации Трампа.