Резолюция принята: Сенат США обязал Трампа вывести американские войска из войны против Ирана

Сенат США одобрил резолюцию, обязывающую президента Дональда Трампа вывести американские войска из войны против Ирана. Ранее аналогичное решение поддержала Палата представителей, что усилило давление на Белый дом.

Об этом сообщают агентства Reuters и CNN. При этом сам американский президент недоволен таким решением.

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Какое решение по поводу войны было принято?

Сенат США поддержал резолюцию о военных полномочиях 50 голосами против 48. Ее поддержали все демократы, кроме одного сенатора, а также четверо республиканцев. Еще двое республиканцев в голосовании не участвовали.

Отмечается, что это первый случай с момента принятия Закона о военных полномочиях 1973 года, когда обе палаты Конгресса одобрили резолюцию с требованием к президенту вывести американские войска из боевых действий.

В то же время СМИ отмечают, что операция американской и израильской сторон против Ирана продолжается с 28 февраля 2026 года. С начала года это уже десятое голосование Сената по вопросу военных полномочий в отношении Ирана.

Согласно обнародованной информации, демократы ранее неоднократно выносили этот вопрос на рассмотрение Конгресса, а в последнее время их инициатива все же начала получать все большую поддержку среди республиканцев.

Резолюция вряд ли будет иметь практические последствия, но её принятие стало политическим ударом для Трампа. В то же время администрация готовится обратиться к Конгрессу с запросом на десятки миллиардов долларов для финансирования войны.

Как отреагировал Трамп?

Впоследствии американский президент Дональд Трамп, реагируя на соответствующее решение, раскритиковал голосование о прекращении боевых действий против Ирана. По его мнению, подобные действия лишь играют "на руку и на радость врагу".

Четыре республиканских неудачника проголосовали вместе с демократами, и Иран спросил у моих людей: "Что это всё значит?" Эти сенаторы только что усложнили мне работу, но я её выполню так или иначе, потому что я всегда её выполняю,

– написал он в Truth Social.

По его словам, голосование прошло в неподходящий момент и не имело никакого смысла, поскольку США якобы смогли поставить Иран в сложное положение и добиться беспрецедентного уважения со стороны Тегерана к Вашингтону.



Реакция Дональда Трампа на голосование / Скриншот 24 Канала

Напомним, недавно CNN, ссылаясь на данные Центра стратегических и международных исследований (CSIS), сообщало, что война с Ираном обошлась Министерству обороны США примерно в 40 миллиардов долларов, и это еще не всё.

Кстати, ранее Иран заявил о готовности держать Ормузский пролив закрытым до тех пор, пока не будет обеспечено соблюдение режима прекращения огня в Ливане. Также Тегеран настаивает на предоставлении исключений и разрешений.