Об этом сообщают агентства Reuters и CNN. При этом сам американский президент недоволен таким решением.

Смотрите также: Переговоры с Ираном не принесут результата, – эксперт NISS назвал ключевую проблему

Какое решение по поводу войны было принято?

Сенат США поддержал резолюцию о военных полномочиях 50 голосами против 48. Ее поддержали все демократы, кроме одного сенатора, а также четверо республиканцев. Еще двое республиканцев в голосовании не участвовали.

Отмечается, что это первый случай с момента принятия Закона о военных полномочиях 1973 года, когда обе палаты Конгресса одобрили резолюцию с требованием к президенту вывести американские войска из боевых действий.

В то же время СМИ отмечают, что операция американской и израильской сторон против Ирана продолжается с 28 февраля 2026 года. С начала года это уже десятое голосование Сената по вопросу военных полномочий в отношении Ирана.

Согласно обнародованной информации, демократы ранее неоднократно выносили этот вопрос на рассмотрение Конгресса, а в последнее время их инициатива все же начала получать все большую поддержку среди республиканцев.

Резолюция вряд ли будет иметь практические последствия, но её принятие стало политическим ударом для Трампа. В то же время администрация готовится обратиться к Конгрессу с запросом на десятки миллиардов долларов для финансирования войны.

Как отреагировал Трамп?

Впоследствии американский президент Дональд Трамп, реагируя на соответствующее решение, раскритиковал голосование о прекращении боевых действий против Ирана. По его мнению, подобные действия лишь играют "на руку и на радость врагу".

Четыре республиканских неудачника проголосовали вместе с демократами, и Иран спросил у моих людей: "Что это всё значит?" Эти сенаторы только что усложнили мне работу, но я её выполню так или иначе, потому что я всегда её выполняю,

– написал он в Truth Social.

По его словам, голосование прошло в неподходящий момент и не имело никакого смысла, поскольку США якобы смогли поставить Иран в сложное положение и добиться беспрецедентного уважения со стороны Тегерана к Вашингтону.



Реакция Дональда Трампа на голосование / Скриншот 24 Канала

Напомним, недавно CNN, ссылаясь на данные Центра стратегических и международных исследований (CSIS), сообщало, что война с Ираном обошлась Министерству обороны США примерно в 40 миллиардов долларов, и это еще не всё.

Кстати, ранее Иран заявил о готовности держать Ормузский пролив закрытым до тех пор, пока не будет обеспечено соблюдение режима прекращения огня в Ливане. Также Тегеран настаивает на предоставлении исключений и разрешений.